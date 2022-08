USA: Mężczyzna, który zaatakował Rushdiego nie przyznał się do winy

Nożownik, który zaatakował w piątek pisarza Salmana Rushdiego i zadał mu rany zagrażające życiu, nie przyznał się w sobotę do winy. Rushdie leży po wielogodzinnej operacji w szpitalu pod respiratorem. Jego stan jest poważny, istnieje obawa, że może stracić oko.

Napastnik zidentyfikowany jako 24-letni Hadi Matar z Fairview, w stanie New Jersey, został natychmiast zatrzymany na miejscu ataku. W sobotę, jak poinformował jego wyznaczony przez sąd obrońca Nathaniel Barone, podczas pierwszego przesłuchania przed sądem, nie przyznał się do winy.

Było to przesłuchanie wstępne. Jak oceniają prawnicy zapowiada się długi proces, który może potrwać nawet kilka miesięcy.

Do ataku na 75-letniego Rushdiego brytyjskiego pisarza urodzonego w rodzinie o tradycjach muzułmańskich w Indiach, który w ostatnich latach mieszkał w Nowym Jorku, doszło w piątek.

Rushdie miał wygłosić ok. godz. 11 rano wykład o wolności artystycznej w Chautauqua Institution, w stanie Nowy Jork. Przed rozpoczęciem wykładu został jednek na oczach zgromadzonych słuchaczy zaatakowany przez Matara. Pisarz otrzymał kilka ciosów, w tym w szyję i brzuch doznając m. in. uszkodzenia wątroby. Został natychmiast przetransportowany helikopterem do szpitala.

Obecnie Rushdie jest podłączony do respiratora wspomagającego pracę płuc. Istnieje obawa, że może stracić oko. Pisarz nie może też mówić.

Jako autor słynnej książki "Szatańskie wersety" Rushdie naraził się na oskarżenia muzułmanów, że jego dzieło zawiera bluźniercze fragmenty. Fundamentaliści islamscy wydali na niego wyrok śmierci (fatwę).