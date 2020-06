USA: Mężczyzna postrzelony podczas obalania pomnika przez protestujących

Mężczyzna został postrzelony w poniedziałek w nocy, gdy protestujący w Albuquerque, największym mieście w stanie Nowy Meksyk na południowym zachodzie USA, próbowali obalić pomnik z brązu hiszpańskiego konkwistadora przed muzeum historii i sztuki.

Mężczyzna został zabrany do szpitala, ale od razu nie było wiadomo, w jak ciężkim jest stanie - przekazał rzecznik policji w Albuquerque, Gilbert Gallegos.

Późno w nocy w poniedziałek czasu lokalnego doszło do konfrontacji między protestującymi a grupą uzbrojonych mężczyzn, którzy próbowali chronić posąg Juana de Onate. Następnie protestujący owinęli pomnik łańcuchem i zaczęli go szarpać, wykrzykując: "Zburzcie go". Jeden z protestujących wielokrotnie uderzał kilofem w cokół statuy.

Chwilę później słychać było kilka wystrzałów i ludzie zaczęli krzyczeć, że ktoś został postrzelony.

Gallegos poinformował, że policja użyła gazu łzawiącego i granatów hukowych, żeby chronić funkcjonariuszy i zatrzymać uczestników strzelaniny. Dodał, że ludzie ci zostali rozbrojeni i wzięci do aresztu na przesłuchanie, natomiast policja zabezpieczyła miejsca zdarzenia. Rzecznik policji powiadomił, że śledczy będą prowadzić dochodzenie, ale nie ujawnił więcej żadnych szczegółów.

Do przemocy w Albuquerque doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak aktywiści w północnej części Nowego Meksyku świętowali usunięcie innego wizerunku de Onate, który był wystawiony w centrum kultury w Alcalde w hrabstwie Rio Arriba. Miejscowi urzędnicy usunęli go, aby zabezpieczyć przed ewentualnym zniszczeniem i w celu uniknięcia niepokojów społecznych przed planowanym protestem - pisze agencja AP.

Masywny pomnik z brązu z betonowym cokołem, przedstawiający de Onate na koniu, został przeniesiony przez wózek widłowy. W momencie usuwania statuy zaczęli wiwatować przechodnie, którzy postrzegali pomnik jako zniewagę dla rdzennej ludności i źródło napięć na tle rasowym - podaje AP. Kilka osób pojawiło się również na miejscu, aby bronić upamiętnienia de Onate.

Posągi de Onate od kilkudziesięciu lat są źródłem krytyki i sporów. Juan de Onate, który w 1598 r. przybył na tereny obecnego Nowego Meksyku, odegrał istotną rolę w procesie chrystianizacji podbitych terytoriów, podporządkowując sobie ludność indiańską, ale jest również potępiany za swoją brutalność oraz surowe i krwawe rządy.

Pomniki europejskich zdobywców i postaci z czasów kolonialnych są dewastowane i obalane w różnych krajach na fali protestów przeciw niesprawiedliwości na tle rasowym w następstwie brutalnego uduszenia czarnoskórego George'a Floyda przez białego policjanta w Minneapolis 25 maja.