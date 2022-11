USA: Mężczyzna z siekierą i nożem wszedł do wieżowca dziennika "New York Times"

Mężczyzna mający przy sobie siekierę i nóż wszedł w czwartek po południu do wieżowca dziennika "New York Times" na Manhattanie w Nowym Jorku - podała agencja Associated Press. Zwrócił się o umożliwienie mu rozmowy z działem politycznym gazety.

Jak podaje AP, mężczyzna przekazał swą broń personelowi w holu głównym budynku. Odmówiono mu jednak wejścia do siedziby gazety.

Poinformowana przez telefon alarmowy policja przybyła do gmachu wkrótce po otrzymaniu wezwania. Mężczyzna wciąż tam przebywał.

"Kiedy funkcjonariusze przybyli, ochrona budynku powiedziała im, że mężczyzna miał siekierę oraz nóż i poprosił o rozmowę. Został zabrany do szpitala na badanie" - podała AP.

ad/ zm/