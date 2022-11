USA: Mikołaj Górecki: jestem zakorzeniony w polskiej kulturze i amerykańska niewiele zmieniła w moich kompozycjach

Polski kompozytor Mikołaj Górecki mieszkający od 25 lat w USA twierdzi, że amerykańska kultura ma niewielki wpływ na jego twórczość, ponieważ jest „zakorzeniony w polskich klimatach”.

"Jestem rodzajem odludka i żeby komponować potrzebuję przede wszystkim spokoju i czasu. Może jeszcze słońca, bo bardzo lubię jak jest ciepło. Jestem tak bardzo zakorzeniony w polskich klimatach, że gdziekolwiek się znajduję, moja twórczość się nie zmienia" - powiedział PAP Górecki.

Przyznał, że niewiele mówi o swojej muzyce i nie ma gotowych formułek. Jak krótko podsumował: pisał, pisze i do końca życia będzie pisał swoje kompozycje.

"Najbardziej mnie interesuje w muzyce to, żebyśmy się jak najlepiej komunikowali. Żeby kompozytor komunikował się z wykonawcami, a oni z publicznością, żeby było między wszystkimi porozumienie. Nieporozumień na świecie jest wiele i chciałbym, żeby muzyka pomagała się nam zrozumieć" - podkreślił Górecki.

Wskazał na ogromny wpływ, szczególnie w młodych latach, jaki wywierał na niego ojciec, też jako pedagog, kompozytor Henryk Górecki. Był jego profesorem w czasach studenckich.

"Także, kiedy pisałem jako nastolatek, przyglądał się temu, co robię i wiele rozmawialiśmy. Spędzaliśmy razem bardzo dużo czasu" - wyjaśnił Mikołaj Górecki, który przybył we wtorek do konsulatu RP w Nowym Jorku na opóźniony ze względów zdrowotnych koncert z okazji Miesiąca Dziedzictwa Polskiego. Program zawierał również jego utwory.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski