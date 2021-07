USA: Miliony szczepionek dla potrzebujących państw Azji

USA w piątek wyślą 1,5 mln szczepionek Johnson & Johnson przeciw Covid-19 do Nepalu, a pół miliona dawek Moderny trafi do Bhutanu - poinformował rzecznik Białego Domu. Jak podał UNICEF, także w piątek przekazane przez USA ponad 1,4 mln szczepionek Johnson & Johnson dotarło do Afganistanu.

Druga transza preparatów dla Afganistanu, w ramach programu COVAX, ma przybyć jeszcze w tym miesiącu. Do kraju trafi łącznie 3,3 mln dawek od USA.

Administracja prezydenta USA Joe Bidena zapowiedziała, że przekaże 80 mln szczepionek państwom, które będą takiego wsparcia najbardziej potrzebować. Będą wśród nich m.in. Malezja, Indonezja, Filipiny, Wietnam, Tajlandia, Laos, Papua-Nowa Gwinea i Kambodża.

Waszyngton zapowiedział również, że zakupi 500 mln dawek szczepionki Pfizer/BioNTech dla krajów Unii Afrykańskiej oraz 92 innych państw o niskim i niższym średnim dochodzie.

W opinii agencji Reutera Stany Zjednoczone rywalizują z Chinami o geopolityczne wpływy poprzez tzw. dyplomację szczepionkową, choć USA twierdzą, że dzielą się preparatami z pobudek humanitarnych.

COVAX to program mający zagwarantować dostęp do szczepionek krajom rozwijającym się, kierowany wspólnie przez Gavi - Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień, Koalicję na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI) oraz Światową Organizację Zdrowia.