USA: Minister Gliński odwiedził polską wystawę w Muzeum Historii Chicago

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński odwiedził w sobotę wystawę "Back Home in Polish Chicago" w Muzeum Historii Chicago. Jak powiedział PAP główny historyk placówki Peter Alter, jest to pierwsza polska wystawa w jednym z największych amerykańskich muzeów.

Podczas wizyty minister zwiedził wystawę przedstawiającą historię i wkład Polaków w rozwój Chicago, od pojawienia się w mieście uchodźców z czasów powstania listopadowego, po kolejne fale emigracji. Kolejne części wystawy pokazują m.in. realia życia w polskich dzielnicach Chicago na przestrzeni lat, organizacje polonijne i kulturalne, polsko-amerykańskich polityków i sposoby pomocy Polonii dla ojczystego kraju - od ochotników z Chicago walczących w wojnie polsko-bolszewickiej w armii gen. Hallera po czasy współczesne i pomoc ukraińskim uchodźcom.

Na wystawę - opisaną po angielsku, polsku i hiszpańsku - składają się też elementy interaktywne, w ramach których zwiedzający mogą np. dodać własne zdjęcia przedstawiające "polskie Chicago" czy wysłać wirtualną paczkę do Polski.

"Bardzo doceniam decyzję tego chicagowskiego muzeum, by gościć tak piękną wystawę. Cieszę się, że w końcu mamy polską wystawę w tak ważnej placówce" - powiedział Gliński podczas wizyty.

Wystawa otwarta jest od maja tego roku i potrwa do czerwca 2024 r., kiedy ma trafić do Muzeum Historii Polski w Warszawie. MHP uczestniczyło w pracach nad jej stworzeniem, wspólnie m.in. z Muzeum Polskim w Chicago. Jak powiedział PAP główny historyk placówki dr Peter Alter, jest to pierwsza wystawa poświęcona polskiej diasporze w jednym z największych amerykańskich muzeów. Jak dodał, cieszy się sporą popularnością zwiedzających.

"Faktycznie to trochę trwało, ale z pewnością polska społeczność jest dużą częścią tego miasta, więc na pewno była to potrzebna wystawa" - powiedział historyk. Jak dodał, ekspozycja powstała m.in. dzięki zaangażowaniu członków Polonii, którzy ofiarowali placówce swoje osobiste przedmioty i zdjęcia.

Z Chicago Oskar Górzyński