USA: Minister Gliński złożył wizytę w ośrodku Paderewski Symphony Orchestra

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński odwiedził w sobotę orkiestrę i akademię muzyczną Paderewski Symphony Orchestra w Chicago. To jedyna, polonijna zawodowa orkiestra symfoniczna zajmująca się promocją polskiej muzyki w USA.

Podczas wizyty minister odwiedził nową siedzibę istniejącej od 1997 r. instytucji, mieszczącej się w byłym kościele przy Milwaukee Avenue i odbył rozmowę z założycielami orkiestry oraz jej szefową Barbarą Bilsztą.

Paderewski Symphony Orchestra jest uważana za największą instytucję kulturalną poza granicami Polski, której działalność ma na celu promowanie muzyki, kultury, historii i tradycji polskiej. Według Bilszty PaSO zorganizowała ponad 300 koncertów w tym z udziałem najbardziej znanych polskich muzyków, m.in. Wojciecha Kilara. Instytucja prowadzi też akademię muzyczną dla dzieci.

"To imponujące to, co tutaj stworzyliście. To bardzo budujące, że można tak oddolnie zebrać się, zorganizować i mieć takie efekty" - powiedział minister Gliński. Zaznaczył, że liczy na "szerszą systemową współpracę" z organizacjami polonijnymi i wspierającymi polską kulturę za granicą. Podkreślił też, że za jego kadencji budżet resortu - w tym kwota na ten cel - wzrosła ponad dwukrotnie, z 3 do 8,5 mld złotych, zaś budżet Instytutu Mickiewicza zostanie podwojony.

Z Chicago Oskar Górzyński