USA: Minister handlu: eksport półprzewodników do Rosji spadł o 90 procent z powodu sankcji

Światowy eksport półprzewodników do Rosji spadł o 90 proc. odkąd Stany Zjednoczone i ich sojusznicy nałożyli ograniczenia na eksport chipów komputerowych do kraju z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę - przekazała w środę amerykańska minister handlu Gina Raimondo.

Raimondo powiedziała również, że ograniczenia nałożone na rosyjski sektor lotniczy osłabiają jego zdolność do generowania dochodów i wspierania lotnictwa wojskowego.

"Rosja może zostać zmuszona do uziemienia od połowy do dwóch trzecich swoich samolotów komercyjnych w ciągu najbliższych czterech lat w celu +kanibalizacji+ ich na części zamienne" - dodała.

Wypowiedź Raimondo pojawiła się dzień po tym jak administracja prezydenta USA Joe Bidena dodała pięć przedsiębiorstw z Chin do czarnej listy handlowej za rzekome wspieranie rosyjskiego przemysłu obronnego - zauważa agencja Reutera.

Wcześniej przedstawiciele władz USA twierdzili, że Pekin przestrzega ograniczeń, ale Waszyngton obiecał ściśle monitorować sytuację i rygorystycznie egzekwować przepisy.

Raimondo ponowiła groźbę "zamknięcia" głównego chińskiego producenta półprzewodników SMIC, jeśli okaże się, że dostarcza on produkty do Rosji.

"A co, jeśli SMIC lub inne chińskie firmy produkujące półprzewodniki dostarczają chipy do Rosji? Zamkniemy je i możemy to zrobić, ponieważ prawie każdy chip na świecie i w Chinach jest wytwarzany przy użyciu amerykańskiego sprzętu i oprogramowania, i zamierzam wywiązać się z tego zobowiązania, jeśli będzie to konieczne" - przekazała amerykańska minister handlu.