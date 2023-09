USA: Minister Przydacz: słowa Zełenskiego o Polsce niesprawiedliwe; Ukraina odpycha ręce, które świadczą jej pomoc

Słowa prezydenta Zełenskiego sugerujące, że Polska swoją postawą ws. ukraińskiego zboża działa na korzyść Rosji, są niesprawiedliwe i nieakceptowalne. Ukraina odpycha ręce, które świadczą im pomoc - powiedział w środę w Nowym Jorku szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Nie wykluczył jednak, że wciąż może dojść do spotkania prezydentów Dudy i Zełenskiego.

Przydacz odniósł się podczas briefingu dla mediów do słów ukraińskiego prezydenta z jego wystąpienia w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Zełenski zasugerował, że państwa blokujące dostęp ukraińskiego zboża do własnego rynku "w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora".

"Te słowa traktujemy jako niesprawiedliwe i nieakceptowalne w kontekście tych działań, które (Polska) podejmuje i podejmowała przez ostatnie lata. Ja z własnej perspektywy mogę powiedzieć, że są to dwa najbardziej miękkie słowa, które przychodzą mi na myśl" - powiedział Przydacz. Zapowiedział, że Polska nie zamierza zmieniać swojej decyzji w tej sprawie i będzie bronić swojego interesu gospodarczego.

"Takie słowa nie budują atmosfery do rozwiązywania wyzwań, których przecież w relacjach sąsiedzkich, nawet przy najlepiej funkcjonującej dyplomacji, nie brakuje (...). Takimi słowami Ukraina tak naprawdę odpycha ręce, które świadczą jej pomoc. Myślę, że wielu Polaków ma obecnie poczucie niesprawiedliwości i rozczarowania" - dodał.

Przydacz nie wykluczył jednocześnie, że wciąż może dojść do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Rozmowy pierwotnie były planowane na wtorek, jednak nie odbyły się ze względu na opóźnienia w programie wystąpień w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Pytany przez PAP o to, czy w rozmowie z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem poruszono kwestię ratyfikacji akcesji Szwecji do NATO - Erdogan publicznie zaczął ponownie podawać to w wątpliwość - prezydencki minister stwierdził, że Duda podkreślał znaczenie przyjęcia Szwecji dla bezpieczeństwa regionu i konieczność jak najszybszej akcesji.

"Strona turecka przyjęła to stanowisko Polski, ale jasnym jest, że to parlament turecki będzie decydował o ratyfikacji" - dodał.

Przydacz zapowiedział, że w środę prezydent Duda na zaproszenie albańskiej prezydencji Rady Bezpieczeństwa ONZ zabierze głos podczas debaty Rady na temat sytuacji na Ukrainie. Na ten temat wczoraj rozmawiał też krótko m.in. z prezydentem USA Joe Bidenem podczas tradycyjnego przyjęcia wydanego przez amerykańskiego prezydenta w Metropolitan Muzeum of Art.

"Dyskusja dotyczyła sytuacji na wschód od naszych granic, ale też w jaki sposób jako wspólnota wolnego świata możemy realizować politykę odstraszania Rosji i pomagania ofiarom jej agresji" - powiedział minister. Dodał, że podczas imprezy Duda miał okazję rozmawiać też z prezydentem Portugalii Marcelo Rebelo de Sousą i Finlandii Saulim Niinisto.

Przydacz podkreślił, że jednym z celów wizyty Dudy w Nowym Jorku jest zwalczanie rosyjskiej dezinformacji. Temu miały służyć jego wywiady dla telewizji Bloomberga i CNN. Będzie to też jeden z tematów czwartkowej dyskusji podczas prowadzonego pod egidą ONZ forum Global Africa Business Initiative.

"Prezydent planuje swoją aktywność na odcinku afrykańskim. Uważamy, że dla zwalczania rosyjskiej dezinformacji i dla przedstawiania prawdziwej perspektywy ta dyskusja bezpośrednia z przywódcami państw afrykańskich ma niebagatelne znaczenie" - zaznaczył. Dodał, że dyskusje mają też dotyczyć rozwoju Afryki, bo jest to konieczny warunek zmniejszenia presji migracyjnej.

"Jeśli chcemy zatrzymać falę migracji, to trzeba myśleć o Afryce jako o podmiocie, z którym rozmawiamy, który wspieramy, ale nie tylko na zasadzie dawania ryby, a nie wędki (...), tak by Afryka mogła się rozwijać w odpowiedni sposób, a wtedy będzie się zmniejszać presja migracyjna. Nie jest lekarstwem zapraszanie tysięcy migrantów, a potem siłowe zmuszanie ich do przemieszczania w głąb kontynentu europejskiego" - podkreślił minister.

Z Nowego Jorku Oskar Górzyński