USA: Minister Przydacz: ważną częścią wizyty prezydenta Dudy w Nowym Jorku były rozmowy dwustronne

Ważną częścią wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy w Nowym Jorku, w czasie której wziął udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, były spotkania dwustronne - powiedział prezydencki minister Marcin Przydacz w czwartek w Nowym Jorku.

To była bardzo intensywna i produktywna wizyta, podczas której akcentowane było przesłanie, z którym przyjechał prezydent Duda: temat bezpieczeństwa, podkreślenie roli prawa międzynarodowego w regulowaniu relacji między państwami i kwestia globalnych wyzwań - mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz podczas konferencji prasowej.

Ten przekaz wybrzmiał podczas środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, w którym brał udział prezydent Duda jako jeden z zaproszonych gości - zaznaczył Przydacz.

Ale polski prezydent w czasie tej wizyty odbył również wiele ważnych rozmów dwustronnych, m.in. z prezydentem Kenii i premierem Wietnamu - to spotkanie dotyczyło rozwoju relacji ekonomicznych z tym ważnym gospodarczo państwem azjatyckim - relacjonował prezydencki minister.

Prezydent Duda wziął również udział w przyjęciu z okazji 30. rocznicy "aksamitnego rozwodu" między Czechami i Słowacją, tworzącymi przed 1993 r. Czechosłowację.

W czwartek rano polski prezydent spotkał się z grupą przywódców państw afrykańskich w ramach Global Africa Business Initiative, gdzie był jedynym liderem państw szeroko pojętego Zachodu obecnym na tym wydarzeniu - wyliczał Przydacz.

To spotkanie było ważne m.in. dlatego, że to w Afryce pojawiają się problemy skutkujące nielegalną migracją. Chcąc odpowiadać na te wyzwania migracyjne, Polska proponuje trzypunktowy plan: z jednej strony uszczelnienie granic Unii Europejskiej, z drugiej relokację nielegalnych migrantów, a z trzeciej - współpracę rozwojową i inwestycyjną z państwami afrykańskimi, by poprawić sytuację tych krajów - podkreślił prezydencki minister.