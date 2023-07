USA: Minister Rau: odstąpienie Rosji od Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej jest aktem agresji ekonomicznej wobec państw globalnego południa

Odstąpienie Rosji od Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej jest aktem agresji ekonomicznej wobec państw globalnego południa, pokazuje swoją hipokryzję - powiedział w poniedziełek szef MSZ Zbigniew Rau w Nowym Jorku. Dodał, że ma nadzieję, że pozostałe strony porozumienia utrzymają je w mocy.

"Odstąpienie Rosji od Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej jest niczym innym niż aktem agresji ekonomicznej wobec państw Globalnego Południa, które w sposób największy od tego ukraińskiego zboża są zależne" - powiedział Rau podczas krótkiego spotkania z polskimi dziennikarzami pod siedzibą ONZ. Jak podkreślił, Rosja przedstawiała się jako adwokat państw Południa i swoimi działaniami "sama zdemaskowała swoją hipokryzję".

"W tej sytuacji należy zwrócić się tylko do pozostałych stron porozumienia zbożowego, by wytrwały w swoich zobowiązaniach, by kontynuowały te zobowiązania dla dobra wspólnego, dobra społeczności międzynarodowej, ale przede wszystkich tych państw, które w sposób egzystencjalny są od niego zależne" - powiedział Rau. Dodał, że należy apelować o to, by porozumienie było kontynuowane nawet bez udziału Rosji, a kanały dostaw żywności były kontynuowane.

Rau w poniedziałek wziął udział w siedzibie ONZ w spotkaniu ministerialnym celebrującym 25-lecie istnienia Międzynarodowego Trybunału Karnego. Wystąpi też w debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat sytuacji na Ukrainie oraz spotka się z sekretarzem generalnym Antonio Guterresem.

Z Nowego Jorku Oskar Górzyński