USA: Minister Rau: Wszyscy zgadzają się, że nie można zostawić sprawy eksportu żywności tak, jak Rosja to zaplanowała

Wszyscy są zjednoczeni, że nie można zostawić sprawy eksportu żywności tak, jak Rosja to zaplanowała - powiedział w poniedziałek w Nowym Jorku szef MSZ Zbigniew Rau po spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i ministrami z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Jak stwierdził, Kreml ponownie sięgnął po żywność jako broń.

"Wszystkie rozmowy, które dziś przeprowadziłem, zarówno z sekretarzem generalnym jak i kolegami ministrami Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, sprowadzały się do jednej rzeczy: oceny tego, czym jest dla polityki międzynarodowej ta decyzja Rosji. Muszę powiedzieć, że nikt z moich rozmówców nie miał wątpliwości, że Rosja zrobiła to, co robiła do tej pory: sięgnęła po żywność jako broń" - powiedział Rau podczas briefingu prasowego po spotkaniu z Guterresem.

Jak dodał, tym razem skala działania Rosji jest bezprecedensowa, bo dotyczy praktycznie całego globu. "Jest to więc naprawdę poważne wyzwanie". Zaznaczył jednak, że pozytywnym aspektem sytuacji jest to, że wszyscy jego rozmówcy, w tym również ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield, byli "absolutnie zjednoczeni" w determinacji znalezienia zastępczego rozwiązania

"Jedno nie ulega wątpliwości: tego nie można zostawić (...) Jest całkowite odrzucenie myśli, że można to zostawić tak, jak Rosja to sobie zaplanowała" - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Pytany o przebieg swojej rozmowy z sekretarzem generalnym, który w poniedziałek potępił wycofanie się Rosji z Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej, minister powiedział, że pytał Portugalczyka o zamiary jego działań w tej sprawie.

"Odpowiedź była taka, to jest czas teraz wspólnych kolektywnych rozwiązania tych problemów - wszystkich, którzy czują się odpowiedzialni za dobro wspólne tego globu, bo ten problem sięgnął już takich rozmiarów" - oznajmił.

Pytany przez PAP, czy są już pomysły rozwiązań, zasugerował że jest za wcześnie, by o tym mówić. Dopytywany o to, czy w tej sprawie można liczyć na Chiny - które w poniedziałek w Radzie Bezpieczeństwa wyraziły nadzieję na powrót do inicjatywy zbożowej - odparł, że "każde państwo, jeśli będzie kierować się dobrą wolą i chęcią rozwiązania tego problemu, może brać udział w tym przedsięwzięciu".

Poniedziałek był drugim dniem trzydniowej wizyty szefa MSZ w Nowym Jorku. Rau zabrał głos podczas ministerialnych obchodów 25. rocznicy uchwalenia Statutu Rzymskiego, powołującego Międzynarodowy Trybunał Karny oraz wziął udział w debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat wojny na Ukrainie. W środę wystąpi w debacie Zgromadzenia Ogólnego ONZ nt. sytuacji ludności na terenach tymczasowo okupowanych w Ukrainie i spotka się z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Mirjaną Spoliarić Egger.

Z Nowego Jorku Oskar Górzyński