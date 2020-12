USA: Minister zdrowia: na wiosnę szczepionki przeciw Covid-19 dostępne dla wszystkich Amerykanów

Szczepionka przeciwko koronawirusowi powinna być dostępna dla każdego w USA do wiosny 2021 roku - poinformował w środę amerykański minister zdrowia Alex Azar. Z zadowoleniem przyjął decyzję władz medycznych Wielkiej Brytanii o dopuszczeniu do użycia szczepionki firm Pfizer i BioNTech.

"Brytyjska zgoda to wspaniała wiadomość; dla Amerykanów powinno to być bardzo uspokajające, że niezależny organ regulacyjny w innym kraju stwierdził, że ta szczepionka jest bezpieczna i skuteczna" - powiedział Azar w rozmowie z telewizją Fox.

Ponadto zapowiedział, że szczepionka na koronawirusa powinna być dostępna dla każdego w USA do wiosny 2021 roku.

Azar przypomniał także, że zewnętrzni doradcy Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) spotkają się 10 grudnia, by rozważyć awaryjne dopuszczenie do użytku szczepionki przeciwko Covid-19 opracowanej przez amerykański koncern Pfizer i niemiecką firmę biotechnologiczną BioNTech. To ma nastąpić w kilka dni po spotkaniu.

Prawdopodobnie tydzień później zgodę na dopuszczenie swojej szczepionki do użytku otrzyma w USA amerykański koncern Moderna.

Szczepionki będą dystrybuowane przez istniejący już federalny system do gubernatorów stanów, którzy sami zdecydują, gdzie najpierw powinny być kierowane.

Według najnowszych badań ostatniej fazy testów klinicznych szczepionek, preparat firm Pfizer i BioNTech ma 95 proc. skuteczności, a przygotowywana we współpracy z amerykańskim Narodowym Instytutem Zdrowia (NIH) substancja Moderny - 94,1 proc. FDA już wcześniej zapowiadała, że dopuści do użycia szczepionki przeciwko Covid-19 które mają udowodnioną ponad 50 proc. skuteczność.

Pfizer deklaruje, że do końca roku mógłby dostarczyć dawki potrzebne do zaszczepienia 12,5 mln Amerykanów, Moderna - dla 10 mln mieszkańców USA.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski