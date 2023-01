USA: Ministerstwo handlu wpisało siedem irańskich podmiotów na swoją czarną listę

Stany Zjednoczone dodały we wtorek siedem irańskich podmiotów do swojej czarnej listy handlowej za produkcję dronów, których Rosja używa w atakach na Ukrainie - poinformowało we wtorek ministerstwo handlu USA.

Podmioty dodane do czarnej listy to firmy działające w zakresie projektowania i produkcji silników lotniczych, a także siły powietrzne oraz ośrodek badań Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Ministerstwo handlu USA poinformowało, że produkowane przez Iran bezzałogowe statki powietrzne są transportowane do Rosji w celu wykorzystania na Ukrainie, co jest sprzeczne z interesami bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej USA.