USA: Ministerstwo skarbu i Departament Stanu ostrzegają przed wspomaganiem Rosji

Minister skarbu USA Janet Yellen powiedziała we wtorek podczas wizyty w Korei Południowej, że Stany Zjednoczone wyciągną surowe konsekwencje wobec krajów, które "łamią międzynarodowy porządek gospodarczy".

"Integracja gospodarcza została uzbrojona przez Rosję" - powiedziała, wzywając wszystkie odpowiedzialne kraje do zjednoczenia się w opozycji do wojny Rosji na Ukrainie.

W poniedziałek rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price ostrzegł, że Waszyngton wprowadzi nowe sankcje wobec Iranu w przypadku decyzji Teheranu o przekazaniu dronów armii rosyjskiej.

"Wyraziliśmy już nasze zaniepokojenie, że Iran zapewnia technologię dronów. Będziemy nadal monitorować sytuację. Wszystkie nasze sankcje pozostają w mocy, podobnie jak sankcje z innych krajów świata" - powiedział Price.

W zeszłym tygodniu doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Jake Sullivan ujawnił odtajnione dane wywiadu USA, dotyczące przygotowań Iranu do przesłania setek bezzałogowych statków powietrznych do Rosji, w tym zdolnych do przenoszenia broni.

Według Sullivana Iran już w tym miesiącu planuje rozpocząć szkolenie rosyjskiego wojska w zakresie obsługi tych dronów.