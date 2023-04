USA: Morawiecki: współpraca polsko-amerykańska ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej

Współpraca polsko-amerykańska ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej; Polska współpracuje z dwiema wielkimi amerykańskimi firmami dla rozwoju energetyki jądrowej - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z think tankiem Atlantic Council.

W czwartek, podczas wizyty w USA, premier Morawiecki wziął udział w rozmowie z amerykańskim think tankiem Atlantic Council na temat przemian geopolitycznych w Europie i polskiej perspektywy w tym zakresie. Podczas rozmowy podkreślał wagę relacji polsko-amerykańskich w obszarze transformacji energetycznej w Polsce.

"Trwa proces bardzo głębokiej modernizacji naszego systemu energetycznego. Potrzebujemy tu stabilnego i czystego źródła z energii. Postanowiliśmy więc bardzo blisko współpracować z dwiema wielkimi amerykańskimi firmami: Westinghouse - to współpraca przy projekcie budowy dużej elektrowni atomowej i Hitachi - przy budowie małych reaktorów jądrowych. Cieszę się, że posuwają się one do przodu" - powiedział Morawiecki.

Jak podkreślił, rozwój technologii jądrowych jest "krytycznie ważny" dla przebudowy polskiego systemu energetycznego, po uniezależnieniu od paliw kopalnych z Rosji. "W przyszłości chcielibyśmy zrezygnować z paliw kopalnych w ogóle" - dodał premier.

Morawiecki wskazał, że współpraca Polski i USA jest również kluczowa dla transformacji cyfrowej. "Współpracujemy bardzo blisko w obszarze IT, obliczeń w chmurze, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, z firmami takimi jak Microsoft, Google czy Facebook, czy innymi potęgami transformacji cyfrowej - z tego się bardzo cieszę" - powiedział szef polskiego rządu.

Premier został też zapytany o rozwój Inicjatywy Trójmorza. Jak ocenił, jest to "trudny i bolesny proces", ale - zaznaczył - "budowanie nowej rodziny krajów nigdy nie jest łatwe". "Niemniej to robimy i idzie nam coraz lepiej" - oświadczył. Morawiecki podkreślił, że "budowa połączeń między północą i południem jest nowym infrastrukturalnym wymiarem w Europie, bardzo potrzebnym na wschodniej flance NATO i we wschodniej części Unii Europejskiej". Ocenił też, że w kontekście współpracy Trójmorza niezwykle ważna będzie odbudowa Ukrainy po wojnie.