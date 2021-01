USA: MSNBC: Kongres jeszcze w środę chce wznowić posiedzenie

Większość amerykańskich parlamentarzystów chce wznowić w środę posiedzenie i dokończyć proces zatwierdzania głosów Kolegium Elektorów w wyborach prezydenckich z 3 listopada 2020 r. - informuje stacja telewizyjna MSNBC.

Kongres zdołał w środę zatwierdzić głosowanie Kolegium Elektorów jedynie z dwóch stanów - Alaski i Alabamy. Grupa parlamentarzystów wniosła zastrzeżenia co do głosowania w Arizonie; w trakcie debaty nad tym stanem Kongres wstrzymał obrady z powodu wtargnięcia do gmachu Kapitolu sympatyków prezydenta Donalda Trumpa.