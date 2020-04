USA: MSZ zachęca Polonię do zdalnych spotkań z językiem i historią Polski

Sekretarz stanu w polskim MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk zaprosił Polonię do wirtualnych spotkań z językiem, kulturą i historią Polski. W obliczu epidemii koronawirusa i związanych z nią restrykcji oferta może zainteresować diasporę w metropolii nowojorskiej.

Według najnowszych danych, opublikowanych w piątek dotychczasowa liczba ofiar śmiertelnych w stanie Nowy Jork wynosi 7844. W całym regionie metropolitalnym - obejmującym także New Jersey i Connecticut, gdzie mieszka wielu Polaków - liczba zmarłych z powodu SARA-CoV-2 przekroczyła już 10 tys.

W Nowym Jorku pozamykane są szkoły, w tym - te polonijne, większość sklepów, a także instytucje kulturalne i przedsiębiorstwa. Obowiązuje zakaz wstępu do parków i na place zabaw. Zgodnie z zarządzeniem władz ludzie mogą wychodzić z domu tylko w niezbędnych przypadkach np. do apteki i do sklepów po żywność.

Podkreślając niezwykłość sytuacji, jaka powstała w związku z epidemią koronawirusa, Szymon Szynkowski vel Sęk zaprosił Polonię do zapoznania się z bogactwem polskich zbiorów muzealnych, a także z filmami i programami telewizyjnym. W liście wystosowanym do Polonii zachęcił do wzięcia udziału w wirtualnym zwiedzaniu Muzeum Historii Polski, Muzeum Narodowego w Warszawie i w Krakowie, a także Muzeum Powstania Warszawskiego. Namawiał też do udziału w zdalnych lekcjach historii i zapoznawania się z publikacjami online o tematyce historycznej i kulturalnej, a także do skorzystania z polskich gier edukacyjnych.

Odpowiedzialny polskim resorcie spraw zagranicznych za sprawy Polonii wysoki urzędnik MSZ wspomniał w swym liście do rodaków za granicą o programie edukacyjnym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ofercie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Zachęcał uczniów i nauczycieli znajdujących się poza Polską do skorzystania z portalu "Włącz Polskę". Rekomendował też obejrzenie filmów animowanych o historii Polski, które zostały opublikowane w serwisie YouTube.

"Przymusowy pobyt w domu wcale nie musi być nudny. Można wziąć udział w konkursie na przygotowanie dekoracji świątecznych czy w konkursie historycznym organizowanym przez fundację Patria Nostra pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych" - napisał. Jak podkreślił, uczniowie polonijni, którzy nie mogą obecnie opuszczać miejsc zamieszkania mogą skorzystać z nauczania online w ramach projektu "Szkoła z TVP" adresowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Z niezwykle ciekawej oferty edukacyjnej przygotowanej z myślą o najmłodszych widzach i ich rodzinach widzowie polonijni mogą skorzystać za pośrednictwem Telewizji Polonia - podkreślił.

"Pielęgnacja języka ojczystego poza granicami kraju to niewątpliwie nasze wspólne zadanie. To najczęściej właśnie dzięki językowi ojczystemu zachowujemy naszą polskość, która jest spoiwem i dziedzictwem łączącym Polaków w kraju i poza jego granicami. Dbajmy o tę polskość także teraz w tym wyjątkowo trudnym dla nas wszystkich okresie" - zaapelował sekretarz stanu w polskim MSZ.

Przekazując Polonii życzenia świąteczne Szymon Szynkowski vel Sęk zapewniał, że Polska jest na wyciągnięcie pilota TV bądź ruch komputerowej myszki podczas tych świąt, które dzięki temu upłyną "w atmosferze przepełnionej polskością".

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski