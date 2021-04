USA: Msza w nowojorskiej katedrze św. Patryka w 7. rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II

Nowojorscy wierni, w tym Polonia, złożyli w niedzielę hołd św. Janowi Pawłowi II w katedrze św. Patryka podczas mszy św. którą celebrował kardynał Timothy M. Dolan. O polskim papieżu mówił konsul generalny RP Adrian Kubicki.

Do tradycji wpisują się już coroczne msze św. i towarzyszące im koncerty dla uczczenia Jana Pawła II. Współorganizowane przez polski konsulat, są przeznaczone głównie dla Polonii. Tym razem uroczystość miała miejsce podczas sumy, a jej transmisję oglądają tysiące ludzi w Ameryce i na świecie.

W trakcie mszy, którą koncelebrował polski biskup z diecezji brooklyńskiej Witold Mroziewski, kardynał Dolan nawiązując do słów Ewangelii na niedzielę, nazwał Jana Pawła II "wspaniałym pasterzem".

"To tak dobrze, że honorujemy dzisiaj papieża Jana Pawła II, który był wspaniałym pasterzem. Wspaniałym pasterzem uniwersalnego Kościoła" - powiedział Dolan.

Po odśpiewaniu w świątyni po polsku i angielsku ulubionej pieśni Ojca św. "Barki", kardynał przypomniał, że ilekroć widział papieża kiedy była wykonywana to pieśń miał on łzy w oczach.

Po mszy o Janie Pawle II mówił w katedrze konsul Kubicki. Wspominał m.in. papieskie pielgrzymki po świecie, w celu zapewnienia, by katolicy na całym globie mogli doświadczyć wolności religii i pozostawać zjednoczeni w wyznawaniu swej wiary. Mówił o świetnych relacjach i szacunku Ojca św. dla młodych ludzi, czego przejawem stało się także ustanowienie Światowego Dnia Młodzieży.

Jak zauważył konsul niezależnie od tego, że Jan Paweł II był wspaniałym przywódcą Kościoła katolickiego, był także jednym z najważniejszych przywódców współczesnego świata.

"Bez jego osobistego zaangażowania i osobistego poświęcenia, nie moglibyśmy się cieszyć wolnością i demokracją w Polsce i wielu innych krajach na naszym globie. Dialog między różnymi religiami wprowadził na inny, najwyższy poziom" - podkreślił Kubicki.

Słowa papieża podczas pielgrzymki do Polski w roku 1979: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi" - określił jako prawdopodobnie najbardziej mocne w współczesnej historii kraju. Jak dodał zainicjowały one ruch Solidarności i doprowadziło do upadku żelaznej kurtyny.

W rozmowie z PAP konsul zwrócił uwagę, że uroczystość miała miejsce podczas głównej niedzielnej mszy świętej w katedrze. Podczas transmisji w Internecie oglądało ją ponad 30 tys. osób.

"Wybraliśmy na tę celebrację najbardziej popularną wśród wiernych mszę niedzielną w katedrze właśnie po to, żeby oprócz Polonii mogły w niej uczestniczyć jak największe rzesze Amerykanów. W ten sposób propagujemy wiedzę o Janie Pawle II, jako o wielkim Polaku, o świętym, o postaci bardzo ważnej dla całego współczesnego świata. Postaci bez której zwycięstwo nad komunizmem i zaprowadzenie wolności oraz demokracji, w krajach takich jak Polska nie byłoby nigdy możliwe" - wyjaśnił Kubicki.

Fakt, że pomimo obostrzeń Covid-19 w mszy zdecydowały się wziąć udział osobiście grupy polonijne z wielu stanów określił jako piękne świadectwo oddania Kościołowi katolickiemu, ale też św. Janowi Pawłowi II. Kubicki podkreślił, że organizatorem uroczystości był konsulat przy wsparciu katedry i osobistym udziale kardynała Dolana, któremu wyraził za to wdzięczność.

W mszy świętej, którą zwieńczyła pieśń "Boże coś Polskę", uczestniczyli też m.in. akredytowani w Nowym Jorku przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i konsularnego oraz ambasador RP przy ONZ Joanna Wronecka.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski