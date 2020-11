USA: Na choince z Rockefeller Center znaleziono małą sowę

Pracownik pomagający przy ustawianiu choinki przed Rockefeller Center w Nowym Jorku pośród gałęzi znalazł świąteczną niespodziankę - niewielką sowę. Jak podała w czwartek agencja AP, ptak był głodny i odwodniony, ale poza tym zupełnie zdrowy.

Włochatkę małą, niewielką sowę z rodziny puszczykowatych, znaleziono w poniedziałek. Ptak, nazwany Rockefeller, trafił do Ravensbeard Wildlife Centre w Saugerties w stanie Nowy Jork. Ellen Kalish, założycielka tego ośrodka, poinformowała, że dostał "tyle myszy, ile był w stanie zjeść".

Dodała, że Rockefeller, który jest dorosłym samcem, jest bardzo ostrożny i czujny, ma bystre oczy, a jego "współczynnik słodkości wychodzi poza skalę".

Jak podaje serwis BBC News, ptak w środę wieczorem został zabrany do weterynarza na badanie kontrolne i prześwietlenie. Kalish powiedziała, że wydaje się być w świetnej formie, biorąc pod uwagę jego pełen przygód tydzień. Dodała, że w weekend zostanie wypuszczony na wolność.

"To bardzo ciekawy gatunek" - stwierdziła Kalish i wyjaśniła, że dorastające do 21 cm włochatki małe bardzo trudno jest zaobserwować, jeżeli się ich nie szuka. Powiedziała, że w całych Stanach Zjednoczonych żyje około 2 mln przedstawicieli tego gatunku, więc Rockefeller poradzi sobie na wolności, nawet jeśli nie dotrze do miejsca, z którego pochodzi.

Drzewo, na którym znaleziono sowę, 23-metrowy norweski świerk, przywieziono na Manhattan w sobotę z miasta Oneonta w stanie Nowy Jork. Choinka stojąca w Rockefeller Center jest dekorowana przez kilka tygodni. W tym roku ceremonia zapalania choinki odbędzie się bez udziału publiczności.