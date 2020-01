USA: Na kampanię wyborczą Trumpa zebrano w 4. kwartale 46 mln dolarów

Na kampanię na rzecz reelekcji prezydenta Donalda Trumpa zebrano w 4. kwartale 2019 roku 46 mln dolarów, przy czym hojność ofiarodawców wzmogło wszczęcie przez Demokratów procedury prezydenckiego impeachmentu - oświadczył w czwartek członek kierownictwa kampanii.

Jak powiedział Reuterowi na zasadzie zachowania własnej anonimowości, był to najlepszy pod względem zebranych funduszów kwartał w dotychczasowej kampanii Trumpa przed tegorocznymi wyborami. Wyraził również opinię, że taki napływ środków finansowych jest bezpośrednim efektem decyzji prezydenta, by nie rozwiązywać swego sztabu wyborczego wraz z wprowadzeniem się do Białego Domu - co było przyjęte wśród jego poprzedników.

Według rozmówcy Reutera, ubiegając się o reelekcję Barack Obama dysponował pod koniec przedwyborczego roku 2011 kwotą 81,8 mln dolarów czyli wyraźnie mniejszą niż obecnie Trump.