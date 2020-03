USA: Na mocy ustawy o produkcji obronnej rząd zwiększy dostawy testow na Covid-19

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa, na mocy ustawy o produkcji obronnej, zwiększy o 60 tys. sztuk dostawy testów na Covid-19, których brakuje w placówkach medycznych - poinformowała we wtorek telewizja CNN

Szpitale uskarżają się też na braki środków ochronnych oraz respiratorów.

Szef agencji ds. kryzysowych (FEMA) Peter Gaynor powiedział, że dzięki powołaniu się na ustawę jego agencja przejmie pewną ilość testów na obecność wirusa.

Ustawa z lat wojny koreańskiej w latach 50., na którą powołał się Trump, daje prezydentowi szerokie kompetencje i pozwala na przyspieszenie produkcji sprzętu, który jest potrzebny w sytuacjach nadzwyczajnych lub w czasie wojny, w oparciu o prywatny sektor przemysłowy.

Prezydent napisał we wtorek na Twitterze, że Amerykanie chcą wrócić do pracy. "Nasi ludzie chcą wrócić do pracy. Będą zachowywać Społeczny Dystans wszystko inne, a Seniorzy będą doglądani" - głosi tweet. "KURACJA NIE MOŻE BYĆ GORSZA (o wiele) OD PROBLEMU!" - dodał Trump.

W poniedziałek wieczorem w Białym Domu prezydent powiedział, iż jest przekonany, że kryzys związany z pandemią koronawirusa niebawem się zakończy. "Wkrótce Ameryka ponownie będzie otwarta na biznes" - dodał.

Tymczasem w USA w szybkim tempie przybywa osób zakażonych; ogólna liczba chorych na Covid-19 w USA, przekroczyła we wtorek 42,1 tys. Zmarły 554 osoby. Najgorsza sytuacja panuje w stanie Nowy Jork, poważnie dotknięta epidemią jest Kalifornia.

Gubernator tego stanu Gavin Newsom powiedział w poniedziałek, że Kalifornia potrzebuje dodatkowych 50 tysięcy łóżek szpitalnych aby zapewnić opiekę medyczną w przypadku przewidywanego dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Z powodu epidemii w wielu sklepach w USA występują niedobory produktów, a sprzedaż chleba jest reglamentowana; zamknięte są szkoły. Z uwagi na spowolnienie gospodarcze firmy zmuszane są do zawieszenia swojej działalności. Według ekspertów bezrobocie w Stanach Zjednoczonych już niedługo może osiągnąć dwucyfrowy poziom. Sytuacja porównywana jest do Wielkiego Kryzysu z lat 1929-1933 lub II wojny światowej.