USA: Na wybory przewidywana dobra pogoda; cieszy to głównie Republikanów

Na wtorek, dzień amerykańskich wyborów prezydenckich, zapowiadana jest słoneczna pogoda i brak opadów w większości stanów USA. Cieszy to Republikanów. Według sondaży stawi się ich w lokalach wyborczych więcej niż Demokratów, którzy w większości już wzięli udział we wczesnym głosowaniu.

Pogoda ma wpływ na frekwencję w amerykańskich wyborach prezydenckich - odnotowuje w poniedziałek portal The Hill. Powołując się na badania m.in. Uniwersytetu Pittsburskiego informuje, że opady deszczu powodują w USA jej spadek o 1 proc., a śniegu o pół. Znaczenie ma także temperatura - każdy stopnień Celsjusza w górę oznaczać ma przyrost liczby wyborców o 0,14 pkt proc.

Brak opadów i deszcz byłby na rękę Republikanom. Jak wykazują sondaże, elektorat tej partii stawi się we wtorek liczniej w lokalach wyborczych niż Demokraci. Sympatycy drugiej z tych partii statystycznie częściej obawiają się epidemii i mają nad GOP przewagę we wcześniejszym głosowaniu. Do poniedziałku udział wzięło w nim co najmniej ponad 96 mln obywateli USA, co zwiastuje rekordową frekwencję. Swój obywatelski obowiązek według szacunków spełni w tym roku od 150 do 160 mln Amerykanów.

W kluczowych wyborczo wahających się stanach na obszarze Środkowego Zachodu oraz Południa USA pogoda sprzyjać będzie we wtorek wyjściu z domu. Prognozy nigdzie nie przewidują większych opadów.

W Filadelfii, największym mieście Pensylwanii i bastionie Demokratów w tym stanie, ma być we wtorek 13 stopni Celsjusza. W położonym nad Wielkimi Jeziorami Detroit w Michigan termometry pokażą tyle samo. Cieplej będzie natomiast w Milwaukee w Wisconsin - 16 stopni. We wszystkich tych trzech stanach z niewielką przewagą wygrał w 2016 roku Donald Trump. Łącznie uzyskał w nich 46 głosów elektorskich.Na południu spodziewane są jeszcze wyższe temperatury. W Charlotte w Karolinie Północnej ma być 19 stopni Celsjusza i bezchmurne niebo. W Miami na słynącej ze słońca i zaciętych kampanijnych bojów Florydzie będzie 26 stopni. Osiem stopni więcej pokażą termometry w pustynnym Phoenix w Arizonie, którą Demokraci mają w tym roku nadzieję odbić Republikanom.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski