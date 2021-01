USA: Na zaprzysiężeniu Joe Bidena było dwoje jego dzieci

Na środowym zaprzysiężeniu Joe Bidena na prezydenta USA obecnych było dwoje jego dzieci - syn z pierwszego małżeństwa Robert Hunter i córka z drugiego Ashley Blazer.

Joe Biden jest ojcem czworga dzieci, z których dwoje nie żyje. Matką trojga z nich była jego pierwsza żona, która w 1972 roku zginęła w wypadku samochodowym.

Joseph "Beau" R. Biden III, syn z pierwszego małżeństwa, który urodził się w 1969 roku, zmarł w 2015 roku w wieku 46 lat po walce z rakiem mózgu. W wypadku samochodowym w 1972 roku, w którym zginęły jego matka Neilia Hunter i siostra Naomi Christina, Beau doznał wielu złamań.

Beau ukończył Archmere Academy, Uniwersytet Pensylwanii oraz Syracuse University College of Law. W latach 1995-2004 pracował w Departamencie Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w Filadelfii. W 2006 roku został prokuratorem generalnym stanu Delaware.

Drugi syn Joe Bidena, Robert Hunter, urodził się w 1970 roku. W wypadku samochodowym, w którym zginęły jego matka i siostra, doznał obrażeń czaszki.

Podobnie jak ojciec i brat, Hunter uczęszczał do Archmere Academy. Później ukończył studia na Uniwersytecie Georgetown. W 1996 roku ukończył Yale Law School.

Podczas kampanii wyborczej Hunter był dla Donalda Trumpa głównym celem ataków przeciwko jego rywalowi. Trump oskarżał go o korupcję i nieczyste interesy m.in. w Chinach i Rosji, a także wypominał uzależnienie od narkotyków. "New York Post" pisał o tym, jak Hunter Biden organizował spotkanie swojego ojca, wówczas wiceprezydenta USA, z dyrektorem ukraińskiej gazowej firmy Burisma.

Pierwsza córka Bidena, Naomi Christina, nazywana "Amy", urodziła się w 1971 roku i zginęła w 1972 roku w wypadku samochodowym razem ze swoją matką, pierwszą żoną Bidena Neilią Hunter.

Joe Biden ma jedno dziecko z Jill Biden. Ashley Blazer Biden przyszła na świat w 1981 roku. Jak podają media, już jako dziecko miała wpływ na działania swojego ojca. W rozmowie z DelawareToday powiedziała, że pewnego razu zwróciła się do Bidena z przygotowanymi badaniami i plakatami na temat konieczności ratowania delfinów, co skłoniło go do współpracy z kongresmenką Barbarą Boxer w sprawie ustawy o ochronie delfinów z 1990 roku.

Ukończyła antropologię kulturową na Tulane University. Jest pracowniczką społeczną, aktywistką i projektantką mody. Stworzyła etyczną markę odzieżową Livelihood.