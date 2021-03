USA: Najwięcej imigrantów na granicy z Meksykiem od niemal dwóch lat

Amerykańskie służby graniczne uniemożliwiły w lutym ponad 100 tysiącom nielegalnych imigrantów przedostanie się do USA z terytorium Meksyku. Było ich najwięcej od fali odnotowanej w połowie 2019 roku.

Szczególny niepokój budzą tysiące dzieci bez opieki próbujące przekroczyć granicę. W ciągu ostatnich 21 dni amerykańskie służby celne i ochrony granic (USCBP) codziennie notowały blisko 435 takich przypadków w porównaniu średnią wynoszącą wcześniej około 340.

"Tysiące dzieci, które same przekroczyły ostatnio granicę między USA i Meksykiem, jest przetrzymywanych w ośrodkach straży granicznej USA średnio przez ponad cztery dni w nieodpowiednich dla nieletnich obiektach. Stanowi to drastyczny wzrost w porównaniu z sytuacją odnotowaną tydzień wcześniej" - zauważyła stacja CNN, biorąc pod uwagę statystyki podane we wtorek.

Liczba dzieci bez opieki przewyższa możliwości umieszczenia ich w specjalnych schroniskach. Przebywają w innych miejscach średnio przez 107 godzin, podczas gdy przepisy amerykańskie zezwalają 72 godz.

W środę koordynatorka prezydenta USA ds. południowej granicy Roberta Jacobson powtarzała przesłanie administracji, że teraz nie jest pora na przyjazd do Stanów Zjednoczonych.

"To naprawdę ważne, aby ludzie nie decydowali się na niebezpieczną podróż (...) Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić dzieciom dobrą opiekę i przenieść do obiektów, które są dla nich odpowiednie" - podkreśliła Jacobson, dodając, że wszyscy w administracji poczynając od prezydenta czynią co tylko możliwe, aby usprawnić system.

Nagły wzrost liczby dzieci na granicy amerykańsko-meksykańskiej CNN przypisuje m.in. pandemii Covid-19 w Ameryce Łacińskiej, potęgującej kryzys gospodarczy oraz skutkom dwóch niszczycielskich huraganów w regionie.

Jacobson zwróciła uwagę, że wzrost liczby migrantów próbujących dostać się do USA łączy się z ich nadzieją "na bardziej humanitarną politykę".

Cytowany przez agencję Reutera Troy Miller, pełniący obowiązki komisarza USCBP, wyliczył, że spośród ponad 100 tysięcy imigrantów, którym w lutym służby graniczne uniemożliwiły przedostanie się do USA przez granicę z Meksykiem, było ponad 19 tysięcy rodzin, blisko 9,5 tysiąca dzieci bez opieki, a pozostała część to pojedynczy dorośli. Wliczone są w to osoby usiłujące kilkakrotnie przekroczyć granicę.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski