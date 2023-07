Komunikator Threads stał się najszybciej rosnącą platformą. Wyprzedził ChatGPT

Komunikator Threads zyskał ponad 100 mln użytkowników w ciągu pięciu dni od jego uruchomienia. Stał się najszybciej rosnącą platformą internetową w historii i wyprzedził ChatGPT - poinformował w poniedziałek Mark Zuckerberg, szef koncernu Meta, do którego należy nowy serwis.

Threads został zaprezentowany w środę i w ciągu pierwszych siedmiu godzin funkcjonowania zyskał 10 mln użytkowników.

Zuckerberg napisał w poniedziałek na nowym komunikatorze, że wzrost liczby użytkowników tej platformy "jest organiczny", a koncern Meta nawet nie rozpoczął jeszcze wielu zaplanowanych akcji promujących Threads.

Komunikator Mety zyskuje użytkowników szybciej niż należący do firmy OpenAI program ChatGPT oparty na językowym modelu sztucznej inteligencji, który - jak wynika z badania przeprowadzonego przez bank UBS - w styczniu stał się najszybciej rosnącą aplikacją w historii.

Threads jest rywalem Twittera, ale ma jeszcze sporo do nadrobienia pod względem liczby użytkowników, bowiem w lipcu 2022 roku, gdy opublikowano ostatnią taką informację przed przejęciem platformy przez Elona Muska, Twitter miał blisko 240 mln klientów - podaje Reuters.

Nowa platforma Mety umożliwia zamieszczanie tekstów o długości nieprzekraczającej 500 znaków, w tym linków, re-postów odpowiedzi i filmów wideo. Można logować się do platformy za pomocą konta na Instagramie, co daje szansę na łatwiejsze przyciągnięcie do serwisu części z 2 miliardów użytkowników tej aplikacji.

Wielkie firmy jak HBO, Billboard, czy Netflix uruchomiły konta na Threads w ciągu pierwszych godzin funkcjonowania platformy.

Na razie w serwisie Threads nie ma reklam, a Zuckerberg poinformował, że zostaną one wprowadzone dopiero wtedy, gdy liczba użytkowników komunikatora będzie się zbliżać do 1 mld.