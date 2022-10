USA nałożyły sankcje na prorosyjskich oligarchów z Mołdawii

Administracja USA ogłosiła w środę, że nałożyła sankcje na mołdawskich oligarchów Vlada Plahotniuca i Ilana Szora, a także rosyjskich biznesmenów i oficjeli zaangażowanych w próby ingerencji w mołdawskie sprawy wewnętrzne i wciągnięcia Mołdawii w rosyjską strefę wpływów.

Vlad Plahotniuc i Ilan Szor ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości.

Plahotniuc, który w przeszłości de facto rządził Mołdawią jako szef partii Demokratycznej Partii Mołdawii, został objęty sankcjami finansowymi za korupcję i defraudację środków publicznych.

Szor, szef populistycznej Partii Szora, oskarżony o kradzież 1 mld dol. z mołdawskich banków w 2014 r., trafił na listę sankcji za działanie w porozumieniu z Rosją, by przywrócić Mołdawię do rosyjskiej strefy wpływów: najpierw w wyborach 2021 r., a później organizując protesty przeciwko prozachodniemu rządowi premier Mai Sandu i jej staraniom o akcesję do UE. Sankcje objęły też jego żonę, rosyjską piosenkarkę pop Jasmin, która została odznaczona przez Władimira Putina.

Zarówno Szor, jak i Plahotniuc uciekli z kraju i ukrywają się przed mołdawskim wymiarem sprawiedliwości.

USA nałożyły też sankcje m.in. na oligarchę Igora Czajkę, syna byłego prokuratora generalnego Rosji Jurija Czajki, a także czterech jego rosyjskich współpracowników mających związki m.in. z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Mieli oni być zaangażowani w kampanie wyborcze w Mołdawii i doradzać byłemu prezydentowi Mołdawii Igorowi Dodonowi.

"Stany Zjednoczone są zaangażowane, by wspierać antykorupcyjne wysiłki Mołdawii, reformę sektora sprawiedliwości, wzmacnianie niezależności i przejrzystości jej demokratycznych instytucji i rozliczanie tych, którzy starają się podważyć jej demokrację" - oznajmił sekretarz stanu USA Antony Blinken.