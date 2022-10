USA nałożyły sankcje na szefa irańskiego MSW i urzędników odpowiedzialnych za represje przeciwko demonstrantom

Administracja USA ogłosiła w czwartek nałożenie sankcji na szefa irańskiego MSW Ahmada Vahidiego oraz sześciu innych przedstawicieli irańskiego reżimu odpowiedzialnych za tłumienie obecnych protestów. Według Amnesty International, podczas trwających od tygodni demonstracji zginęły co najmniej 82 osoby.

Obok Vahidiego na listę sankcji trafili też minister komunikacji Eisa Zarepour oraz pięciu wysokich rangą przedstawicieli służb bezpieczeństwa, cyberpolicji, a także dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Hosein Nejat.

"Stany Zjednoczone potępiają trwające brutalne tłumienie protestów po tragicznej śmierci 22-letniej Mahsy Amini w areszcie tzw. policji moralności" - powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Jest to kolejna seria sankcji wprowadzonych przez USA po tym, gdy sankcjami objęto policję moralności. Administracja jednocześnie rozluźniła część sankcji, by umożliwić większy dostęp do internetu dla Irańczyków.

Protesty, które wybuchły w Iranie w połowie września po śmierci 22-letniej Mahsy Amini, zatrzymanej przez tzw. policję moralności, nabierają na sile i stały się - zdaniem ekspertów - jednym z najpoważniejszych wyzwań dla reżimu w całej historii Republiki Islamskiej. Po zatrzymaniu z powodu "nieodpowiedniego nakrycia głowy" młoda kobieta w niejasnych okolicznościach zapadła w śpiączkę i zmarła w szpitalu; według rodziny Amini była bita przez funkcjonariuszy policji moralności.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

