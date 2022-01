USA: Nancy Pelosi zaprosiła prezydenta Bidena do wygłoszenia 1 marca orędzia do narodu

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi w tradycyjnym liście zaprosiła prezydenta Joe Bidena do wygłoszenia 1 marca orędzia o stanie państwa. To znacznie później niż w zwyczajowym terminie; prezydenci wygłaszają zwykle to orędzie w styczniu lub lutym.

Prezydent Biden przyjął zaproszenie.

Zwyczaj każe, by to przewodniczący Izby Reprezentantów zwracał się w liście do prezydenta o wygłoszenie w Kongresie tradycyjnego orędzia State of the Union (Stan Unii).

Wyjątkowo późny termin tegorocznego wystąpienia prezydenta wiąże się z wyjątkowo szybkim rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron koronawirusa w USA; zwłaszcza, że orędzie wygłaszane jest w obecności kilkuset kongresmenów i wielu gości - wyjaśnia AFP.

Ponadto, odłożenie orędzie o kilka tygodni pozwoli Bidenowi doprowadzić do przegłosowania niektórych zapowiadanych przez niego poważnych reform, co byłoby istotnym osiągnięciem i tematem godnym poruszenia w wystąpieniu o Stanie Unii - dodaje francuska agencja.

Oznacza to jednak, że po raz pierwszy w historii USA orędzie będzie wygłoszone tak późno.

1 marca to również początek sezonu wyborów do Kongresu środka kadencji, ponieważ wtedy właśnie w Teksasie odbędą się prawybory, które wyłonią kandydatów Demokratów i Republikanów, a ci zmierzą się w głosowaniu 8 listopada - przypomina Reuters.