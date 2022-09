USA: NASA schowa rakietę SLS przed huraganem Ian, kolejny raz opóźniając start misji Artemis

NASA ogłosiła w poniedziałek, że wycofa rakietę Space Launch System z wyrzutni startowej na Florydzie, by ochronić ją przed zbliżającym się huraganem Ian. Może to oznaczać kolejne przesunięcie daty debiutanckiego startu rakiety w ramach misji Artemis I na Księżyc.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak podała w komunikacie amerykańska agencja kosmiczna, rakieta zostanie przeniesiona do budynku Vehicle Assembly Building w kompleksie NASA na przylądku Canaveral na Florydzie.

Z poprzednich komunikatów NASA wynika, że oznacza to odwołanie możliwości startu rakiety 2 października, po tym jak w piątek zrezygnowano ze startu 27 września. Według portalu SpaceNews prawdopodobny nowy termin startu programu Artemis - mającego doprowadzić do powrotu ludzi na Księżyc - to teraz początek listopada. Start pierwotnie planowano na 29 września, ale został odwołany z powodów technicznych.

Według prognoz Narodowej Służby Pogodowej (NWS), przemieszczający się obecnie w pobliżu Kuby huragan Ian ma dotrzeć do wybrzeży Florydy w środę lub czwartek jako huragan co najmniej 3. kategorii, powodując powodzie głównie na zachodnim wybrzeżu stanu.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.