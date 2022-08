USA: NASA w sobotę podejmie drugą próbę wystrzelenia rakiety Space Launch System

NASA zamierza podjąć w sobotę drugą próbę wystrzelenia w kierunku Księżyca rakiety Space Launch System w ramach misji Artemis I, pięć dni po tym, jak odwołano jej start w powodu usterki jednego z silników - podała agencja Reuters, powołując się na komunikat agencji.

Powodem odwołania poniedziałkowego startu rakiety była usterka podczas próby jednego z czterech silników na ciekły wodór i tlen. Wcześniej podobny problem odnotowano podczas czerwcowego testu rakiety.

Długo oczekiwany start SLS - najpotężniejszej dotychczas rakiety kosmicznej - wraz ze statkiem Orion, ma być początkiem misji serii Artemis, której celem jest ustanowienie stałej obecności ludzi na Księżycu.

Pierwsza z misji Artemis ma wynieść w kosmos statek Orion wraz z trzema manekinami na pokładzie. Statek ma później zbliżyć się do Księżyca na odległość ok. 100 km, a następnie okrążać go przez kilka dni i wrócić na Ziemię po przebyciu prawie 2 milionów kilometrów.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej