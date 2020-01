USA: Netanjahu: plan Trumpa to realistyczna ścieżka do osiągnięcia pokoju

Po ogłoszeniu przez Biały Dom planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył we wtorek w Waszyngtonie, że plan przedstawia "realistyczną ścieżkę" do osiągnięcia trwałego pokoju w regionie. "To wielki dzień" - powiedział.

Premier Izraela wyraził uznanie dla planu, który zakłada przyznanie zwierzchnictwa Izraela nad żydowskimi osiedlami w Dolinie Jordanu.

"Stał się pan pierwszym światowym przywódcą, który uznał suwerenność Izraela nad obszarami Judei i Samarii (tj. Zachodniego brzegu jordanu - PAP), które są niezbędne dla naszego bezpieczeństwa i mają kluczowe znaczenie dla naszego dziedzictwa" - powiedział Netanjahu, zwracając się do prezydenta USA Donalda Trumpa.