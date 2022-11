USA: "New York Times": Amazon zamierza zwolnić ok. 10 tys. pracowników

Technologiczny gigant Amazon planuje zwolnienie w bliskiej przyszłości ok. 10 tys. pracowników, najwięcej w historii firmy - poinformował w poniedziałek dziennik "New York Times". Zwolnienia mają objąć działy zajmujące się urządzeniami, sprzedażą detaliczną i HR.

Według dziennika, który powołuje się na wtajemniczone źródła, zwolnienia w spółce mają zacząć się już w przyszłym tygodniu i objąć ok. 3 proc. pracowników zatrudnionych w siedzibach Amazona i mniej niż 1 proc. wszystkich zatrudnionych, do których zalicza się m.in. pracowników magazynów. Ma to być największa fala zwolnień od powstania koncernu w 1994 r.

Amazon zanotował rekordowe zyski podczas pandemii i w ciągu dwóch lat podwoił liczbę pracowników. W ostatnim kwartale wzrost przychodów spółki spowolnił jednak do nieco ponad 7 proc., co było najsłabszym wynikiem od 20 lat, m.in. z powodu nietrafionych inwestycji, inflacji i silnego dolara.

Jeśli informacje "NYT" się potwierdzą, Amazon będzie kolejną spółką technologiczną w ostatnim czasie, która przeprowadzi masowe zwolnienia. W ubiegłym tygodniu zwolnienie 11 tys. pracowników ogłosił koncern Meta, nowy właściciel Twittera Elon Musk zwolnił połowę pracowników spółki, a wcześniej rundy zwolnień ogłosiły m.in. Lyft, Stripe i Snapchat.

Tymczasem założyciel Amazona Jeff Bezos, który w ubiegłym roku zrezygnował z bezpośredniego kierowania spółką (lecz wciąż jest jej prezesem wykonawczym), zapowiedział w poniedziałkowym w wywiadzie z CNN, że zamierza docelowo i stopniowo przeznaczyć większość swojego majątku na cele charytatywne, w tym na walkę ze zmianą klimatu i łagodzenie podziałów społecznych. Majątek Bezosa szacowany jest na 124 mld dolarów.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński