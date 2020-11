USA: Nie żyje Patrick Quinn, współtwórca akcji Ice Bucket Challenge

Amerykanin Patrick Quinn, chory na stwardnienie zanikowe boczne (ALS) współtwórca akcji Ice Bucket Challenge, zmarł w niedzielę w wieku 37 lat - poinformowała agencja Reutera, powołując się na stronę Quinna na Facebooku.

Quinn, urodzony w mieście Yonkers w stanie Nowy Jork, był współtwórcą kampanii, która zebrała ponad 220 mln dolarów na badania medyczne nad ALS. Chorobę zdiagnozowano u niego 8 marca 2013 r.

Akcja Ice Bucket Challenge stała się popularna w mediach społecznościowych latem 2014 r. Biorący w niej udział ludzie na całym świecie publikowali filmy i zdjęcia, na których byli oblewani wiadrami lodowatej wody, i rzucali wyzwanie innym, by zrobili to samo. Zachęcali też do wpłacania darowizn na badania nad ALS.

Według amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), około 12-15 tys. Amerykanów może cierpieć na ALS. Uważa się, że od 5 do 10 proc. przypadków jest dziedzicznych, ale przyczyna choroby jest nieznana i nie znaleziono na nią dotąd lekarstwa.

Quinn w 2014 r. wraz z innym aktywistą chorym na ALS Peterem Fratesem był nominowany do tytułu Człowieka Roku magazynu "Time". Frates zmarł w ub.r. w wieku 34 lat.