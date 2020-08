USA: Nowojorska komisarz rezygnuje rozczarowana reakcją burmistrza na kryzys Covid-19

Nowojorska komisarz ds. Zdrowia Oxiris Barbot zrezygnowała we wtorek z swej funkcji wyrażając „głębokie rozczarowanie” postępowaniem ekipy burmistrza Billa de Blasio w obliczu pandemii COVID-19. Tymczasem w mieście trzeci dzień pod rząd nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

"Opuszczam dziś stanowisko głęboko rozczarowana tym, że podczas najbardziej krytycznego kryzysu zdrowia publicznego w naszym życiu niezrównane doświadczenie Departamentu Zdrowia w zakresie zwalczania chorób nie zostało wykorzystane w takim stopniu, w jakim mogłoby być" - stwierdziła dr Barbot w liście rezygnacyjnym.

Jak dodała eksperci nowojorscy są znani na całym świecie ze swoich kwalifikacji w zakresie epidemiologii, nadzoru i reagowania na zagrożenie. Jej zdaniem nie znajdowali się "w strategicznym centrum reagowania, lecz pozostawali z tyłu".

De Blasio pytany o rezygnację Barbot powiedział, że nadszedł czas na zmianę na tym stanowisku. Nie spowodowała tego - zaznaczył - tylko jedna przyczyna.

"Potrzebujemy atmosfery jedności, wspólnego celu i ludzi, którzy naprawdę skupiają się na pracy wszystkich współdziałających departamentów" - wyjaśnił.

Nowojorskie media spekulują, że burmistrz odniósł się do rozdźwięku między Departamentem Zdrowia a organizacją NYC Health + Hospitals (NYC H+H) zarządzającą miejskim system szpitali publicznych. Bezzwłocznie powołał na miejsce Barbot dr Dave'a A. Chokshi. Pełnił on w ostatnich sześciu latach wiele funkcji kierowniczych w NYC H+H.

"Dr Chokshi walczył o tych, którzy pozostają zbyt często w tyle. Nigdy nie było to bardziej widoczne niż podczas pandemii COVID-19, kiedy pomógł zarządzać systemem zdrowia publicznego w naszym mieście w obliczu bezprecedensowych wyzwań. Wiem, że jest gotowy na udział w naszej walce o sprawiedliwsze i zdrowsze miasto dla wszystkich" - uzasadniał de Blasio.

Także we wtorek, gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo ogłosił, że do listy podróżnych z innych stanów, którzy przybywając do Nowego Jorku muszą się poddać 14-dniowej kwarantannie została zaliczona Rhode Island. Nie obowiązuje to już natomiast mieszkańców stanów Delaware i Waszyngton.

Cuomo poinformował, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w całym stanie Nowy Jork trzy zgony z powodu COVID-19. W samym mieście Nowy Jork trzeci dzień z rzędu nie było żadnych ofiar śmiertelnych.

Odnotowano też 746 nowych przypadków koronawirusa, co zwiększyło ich łączną liczbę w stanie do 417,589. Liczba hospitalizacji wynosi 568, w tym nowych 85. Z 70 993 osób poddanych w poniedziałek testom na obecność wirusa 746, czyli 1,05 procent, było pozytywnych.

"Dzięki ciężkiej pracy nowojorczyków nasze postępy w Nowym Jorku są nawet lepsze niż się spodziewaliśmy. (…) Nie możemy wrócić do piekła, którego doświadczyliśmy zaledwie kilka miesięcy temu, a ponieważ rosnące wskaźniki infekcji w całym kraju grożą nam powrotem do tego miejsca, wszyscy musimy zachować czujność" - ostrzegał gubernator.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski