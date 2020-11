USA: Nowojorska Parada Macy’s bez widzów w Święto Dziękczynienia

Zgodnie z wieloletnią tradycją w czwartek sezon świąteczny w Nowym Jorku zainaugurowała parada balonów magazynu sieci handlowej Macy’s. Ze względu na pandemię Covid-19 miała nieco inny niż zwykle przebieg, ograniczoną trasę i odbywała się bez widzów.

Chociaż większość atrakcji świątecznych z powodu kryzysu koronawirusa zostało w tym roku zarzuconych, władze miasta w porozumieniu z organizatorami z Macy's postanowiły utrzymać widowisko, które było transmitowane w telewizji i dostępne w internecie. Według szacunków przyciągnęło ponad 50 milionów ludzi.

Zamiast zwykłej trasy, liczącej nieco ponad 4 km, parada przemaszerowała ulicami wokół gmachu domu towarowego. Policja dopilnowała, aby nie gromadzili się tam nowojorczycy. Widowisko w latach wcześniejszych oglądało na ulicach do 3 mln ludzi.

"Parada Macy's to nasz list miłosny i prezent dla Nowego Jorku i całego kraju. W obliczu wyjątkowych wyzwań w tych niezwykłych czasach uznaliśmy, że ważne jest, aby kontynuować tę cenioną tradycję świąteczną, która stała się wydarzeniem otwierającym okres świąteczny dla całych pokoleń" - wyjaśniała główna producentka parady Susan Tercero.

W tym roku zamiast 16 gigantycznych balonów zaprezentowano 12. Było też tylko 18 rydwanów w porównaniu z 26 wjeżdżającymi zazwyczaj na ulice Manhattanu.

Niezależnie od tradycyjnie pojawiających się wypełnionych helem balonów m.in. z bajek i kreskówek jak Snoopy, The Elf on the Shelf, Pillsbury Doughboy, Ronald McDonald, zadebiutowały nowe jak Czerwony Tytan z jednego z najpopularniejszych kanałów YouTube dla dzieci "Ryan's World", mający ponad 15 m długości, wysoki na prawie 13 m i szeroki na ponad 8,5 m oraz podobnej wielkości bobas z filmu "Dzieciak rządzi". Wkrótce odbędzie się w USA kinowa premiera "Dzieciak rządzi 2".

Zazwyczaj każdy z balonów gigantów utrzymuje na linach 80 do 100 ochotników. Tym razem balony przytwierdzone były do różnych pojazdów z niewielkim udziałem zabezpieczających prezentację ludzi.

Niezależnie od tradycyjnych rydwanów jak Jolly Green Giant i replika wykutych w granitowej skale Mount Rushmore czterech amerykańskich prezydentów były też nowe: Christmas in Town Square (Boże Narodzenie na Rynku), Jennie-O Big Turkey Spectacular (Jennie-O Big Wielki Indyk).

W tym roku na paradzie zabrakło szkolnych orkiestr i cheerleaderek z całego kraju. Ze względu na bezpieczeństwo nie mogły brać udziału w paradzie osoby nieletnie.

Widowisko zamknął przejazd rydwanem orszaku św. Mikołaja w saniach ciągniętych przez renifery.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski