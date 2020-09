USA: Nowojorska Parada Pułaskiego odwołana z powodu koronawirusa

Komitet Parady Pułaskiego poinformował, że tegoroczne wydarzenie zostaje odwołane z powodu pandemii Covid-19. Zapowiedział przeprowadzenie kolejnej parady w pierwszą niedzielę października 2021 roku.

Zaplanowana na 4 października tradycyjna manifestacja społeczności polonijnej miała być poświęcona pamięci

św. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy jego urodzin. Identyczne motto przyświecać jej będzie w przyszłym roku.

Organizatorzy podkreślają, że zgodnie z obowiązującymi w trakcie pandemii wirusa przepisami miejskimi niedozwolone są imprezy publiczne, które nie mogą się zmieścić na ulicy na przestrzeni jednej przecznicy. Parada Pułaskiego przechodzi tradycyjnie reprezentacyjną arterią Manhattanu 5. Aleją.

Wybrana na Wielkiego Marszałka Parady Heidi Jadwiga Kopala powiedziała we wtorek w rozmowie z PAP, że wiadomość o odwołaniu imprezy przyjęła z ulgą. Najważniejsze jest bowiem bezpieczeństwo i zdrowie jej uczestników.

"W paradzie bierze udział mnóstwo dzieci i starszych ludzi, toteż musieliśmy to wszystko wziąć pod uwagę. Wiele osób mówiło mi, że nie będą chcieli przyjść, stąd frekwencja byłaby raczej skromna" - przewidywała Kopala.

Z paradą związana jest od blisko 30 lat. W jej komitecie pomagała m.in. w prowadzeniu spraw finansowych.

"Parada miała być poświęcona św. Janowi Pawłowi II. Jedynym powodem, dla którego przyjęłam zaproponowaną mi funkcję marszałka, było to, że moje życie, także zawodowe, jest związane z Kościołem. Inaczej nie przyszłoby mi to nawet do głowy" - wyjaśniała

Kopala pracuje w rzymskokatolickiej archidiecezji w Newark, w stanie New Jersey, gdzie zajmuje się audytem księgowym. Mówi, że z okazji parady komitet zamierzał sprowadzić z muzeum z Wadowicach wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. Planowano ją wcześniej eksponować na Festiwalu Dziedzictwa Polskiego w konsulacie RP w Nowym Jorku, a także na bankiecie poprzedzającym paradę.

"Ponieważ mamy jeszcze przeszło rok czasu do następnej parady chcemy zrobić coś, aby ją upiększyć. Będzie w niej maszerować ok. 40 oddziałów z stanów Nowy Jork, New Jersey, Connecticut i Pensylwania. Chcemy, żeby każdy oddział pokazał w taki lub inny sposób wielkiego Polaka. Zademonstruje, kim był i co zrobił" - tłumaczy Kopala, która zachowa funkcję wielkiego marszałka na następnej paradzie.

Jej ambicją jest ściągnąć jak najwięcej ludzi, zwłaszcza młodych, do Komitetu Parady. Pragnie ich zachęcić, żeby wykazali się swoją inwencją.

"Musimy być pewni, że nasza parada będzie obecna także w przyszłości, musimy utrzymać ciągłość. Nie chcemy pozwolić, żeby upadła. Najważniejsze, aby młodzi zaczęli z nami pracować. Jeśli będą mieli 100 pomysłów, a choćby jeden okaże się dobry i przydatny, to będzie wspaniale. Trzeba tylko znaleźć drogę jak ich do tego zmobilizować - konkluduje Kopala.

Tegoroczna parada miała być już 83. z kolei. Wcześniej została też odwołana w następstwie ataków terrorystycznych na World Trade Center w roku 2001.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski