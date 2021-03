USA: Nowojorska policja walczy z plagą graffiti

Policja w Nowym Jorku wzmogła wysiłki, aby zwalczyć coraz bardziej dające się we znaki graffiti malowane na murach m.in. przez gangi i bandy. W zeszłym roku wpłynęło na to ponad 6000 skarg.

Aby powstrzymać tę plagę policja nowojorska (NYPD)rozpoczęła w całym mieście wiosenną kampanię pod hasłem "Sprzątanie graffiti". Pragnie zmobilizować mieszkańców, aby dzielili się informacjami z funkcjonariuszami z wszystkich 77 dystryktów na temat obiektów które wymagają oczyszczenia.

"Kampania ma wszcząć też dyskusje na temat środków zapobiegawczych, jak instalowanie świateł z czujnikiem ruchu lub spryskiwaczy, aby zniechęcić wandali do tego procederu" - poinformowała ogólnokrajowa platforma newsowa "Patch".

Funkcjonariusze NYPD wyślą zgromadzone informacje do odpowiednich okręgów, których dowódcy będą nadzorować prace porządkowe i edukacyjne we współpracy z członkami społeczności. W pierwszej kolejności mają być usuwane lub czyszczone graffiti wzywające do nienawiści oraz zawierające obraźliwe hasła i symbole.

Jak twierdzą władze priorytetem będą także graffiti wykonane przez gangi lub bandy w celu oznaczenia ich terytorium lub przekazania ostrzeżeń rywalom.

"Mieszkańcy miast, jak również nasi funkcjonariusze, dobrze znają niebezpieczeństwa związane z tym kosztownym i często obscenicznym wandalizmem, który może dewastować okolicę, stwarzać wrażenie nieporządku i prowadzić do dalszych problemów zagrażających jakości życia oraz wzmagać przestępczość" - wyjaśnił komisarz nowojorskiej policji Dermot Shea.

Plaga graffiti nie oszczędziła także nowojorskiego Greenpointu. Informowało o tym lokalne wydawnictwo internetowe "Greenpoint Post". Powołując się na policję podało, że w zeszłym roku policja otrzymała ponad 6000 skarg na graffiti.

Wcześniej władze miejskie asygnowały trzy mln dolarów rocznie na program usuwania graffiti. Akcję zawieszono w marcu 2020 roku z powodu cięć budżetowych.

Policja ostrzegła, że każdy, kto zostanie przyłapany na procederze szpecenia otoczenia, i niszczenia mienia zostanie aresztowany.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski