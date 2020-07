USA: Nowy Jork i New Jersey wprowadzają kwarantannę dla przyjezdnych z kolejnych trzech stanów

Gubernatorzy Nowego Jorku i New Jersey Andrew Cuomo i Phil Murphy zwiększyli we wtorek do 19 liczbę stanów, z których podróżni muszą się poddać kwarantannie przybywając do ich stanów. Grzywna za niepodporządkowanie się przepisom sięga 10 tys. dolarów.

"Nowojorczycy dokonali tego, co niemożliwe - przeszliśmy od najgorszego wskaźnika infekcji w Stanach Zjednoczonych do jednego z najlepszych i ostatnią rzeczą, której potrzebujemy, jest kolejny skok w rozprzestrzenianiu się koronawirusa" - uzasadniał Cuomo.

Jak podała telewizja CNBC Cuomo oraz Murphy dodali trzy kolejne stany Delaware, Kansas i Oklahomę do listy objętych ograniczeniami w podróżowaniu. Od przybywających stamtąd osób wymaga się poddania kwarantannie przez 14 dni.

Dotychczas 16 stanów podlegało restrykcjom w podróżach do Nowego Jorku i New Jersey. Są to Alabama, Arkansas, Arizona, Kalifornia, Floryda, Georgia, Iowa, Idaho, Luizjana, Missisipi, Karolina Północna, Karolina Południowa, Nevada, Tennessee, Teksas i Utah.

Przez kwarantannę w Nowym Jorku i New Jersey musi przebyć każda osoba przybywającej z tych stanów w oparciu o siedmiodniową średnią kroczącą testów na koronowirusa z pozytywnym wynikiem przekraczającą 10 proc. lub wyższą niż 10 na 100 000 mieszkańców.

"Aby odpowiedzialnie kontynuować naszą drogę powrotną do reaktywowania gospodarki i powrotu do zdrowia, musimy zachować czujność w naszych wspólnych wysiłkach na rzecz pokonania wirusa i zmniejszenia tempa jego rozprzestrzeniania" ¬- wyjaśniał Murphy w komunikacie prasowym.

Gubernator New Jersey wzywał wszystkie osoby przybywające z najbardziej dotkniętych SARS-Cov-2 stanów do poddania się kwarantannie, a także testowi na obecność wirusa. Uzasadniał to koniecznością uniknięcia dodatkowych obostrzeń w swoim stanie oraz nie narażania zdrowia i bezpieczeństwa ludności.

Kwarantanna obowiązuje zarówno osoby z 19 stanów odwiedzające Nowy Jork i New Jersey jak też ich mieszkańców, którzy wracają do domu z objętych nasiloną pandemią stanów.

Nowy Jork, New Jersey i Connecticut po raz pierwszy już 24 czerwca ogłosiły wspólne restrykcje w podróżowaniu, dotyczące wszystkich osób powracających ze stanów poważnie dotkniętych pandemią koronawirusa. Pierwotnie obejmowało to dziewięć stanów.

Cuomo już wcześniej zapowiedział, że osoby, które nie poddadzą się dobrowolnej 14-dniowej kwarantannie, zostaną do tego zobowiązane i ponadto ukarane grzywną. Jej wielkość ustalono na 2000 dolarów za pierwsze naruszenie, 5000 dolarów za drugie i do 10 000 dolarów, jeśli wyrządzi to komuś krzywdę.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski