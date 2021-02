USA: Nowy Jork może do wtorku znaleźć się pod półmetrową pokrywą śnieżną

Do Nowego Jorku i okolicznych stanów dotarła w niedzielę wieczorem burza śnieżna Orlene. Jej skutki mają być najbardziej dotkliwe w poniedziałek. Prognozy przewidują, że do wtorku rano może spaść do blisko pół metra śniegu.

Według stacji CNN mają wystąpić śnieżyce od "dużych do ekstremalnych". Towarzyszyć im będą silne wiatry sięgające w porywach od 70 do 80 km/godz.

Jak zapowiadają nowojorskie służby meteorologiczne, przy obfitych opadach śniegu i silnych wiatrach możliwe są zamiecie śnieżne. Oczekuje się, że z największą siłą Orlene uderzy w miasto Nowy Jork w poniedziałek. Może spaść tam do 7,5 cm śniegu na godzinę.

Burmistrz Bill de Blasio wezwał mieszkańców do pozostania w domu z powodu warunków atmosferycznych. W szkołach zajęcia poniedziałkowe będą się odbywać tylko wirtualnie. Szczepienia przeciwko Covid-19 zostały wstrzymane w 20 ośrodkach i siedmiu klinikach.

"Ostatnią rzeczą, jaką chcemy zrobić, jest nakłonienie naszych seniorów, aby wychodzili z domów w trakcie takiej śnieżycy. To nie ma sensu" - ocenił de Blasio.

Ze względu na spodziewane duże opady śniegu, silne wiatry i powodzie na wybrzeżu, gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo polecił w niedzielę agencjom stanowym zmobilizować oddziały reagowania kryzysowego.

CNN zapowiada, że uderzenie Orlene dotknie na początku tygodnia ok. 110 milionów Amerykanów. Śnieżyca nawiedzi najgęściej zaludnione miasta na wschodnim wybrzeżu.

Gubernator stanu New Jersey Phil Murphy ogłosił w niedzielę wieczorem stan wyjątkowy. Uruchomił Centrum Operacji Kryzysowych. W razie potrzeby mieszkańcom przyjdą z pomocą żołnierze.

Spodziewane są przerwy w dostawach prądu. Władze stanowe są w kontakcie z firmami użyteczności publicznej w sprawie ich przygotowań do burzy. W poniedziałek zamknięte będą urzędy stanowe, większość transportu publicznego oraz odwołano szczepienia podało biuro Murphy'ego w komunikacie prasowym.

Zgodnie z informacją służb meteorologicznych w niedzielę rano do ponad 110 milionów ludzi władze w regionach od południowej części Wielkich Jezior po Nową Anglię skierowały ostrzeżenia o niebezpiecznej zimowej pogodzie. Gęsty śnieg spadł m.in. w północnym Illinois i środkowej Indianie powodując zakłócenia w transporcie.

Ponieważ zimowy front atmosferyczny przesuwa się wolno na wschodnim wybrzeżu opady mają się utrzymać przez trzy dni. Obejmą okresowo obszary od Waszyngtonu, poprzez Filadelfię i Nowy Jork po Boston.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski