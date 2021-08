USA: Nowy Jork rezygnuje z impeachmentu Andrewa Cuomo

Zgromadzenie stanowe Nowego Jorku zapowiedziało w piątek rezygnację z procedury impeachmentu gubernatora Andrewa Cuomo, gdy ustąpi on ze stanowiska. Oskarżany m.in. o molestowanie seksualne przez 11 kobiet Demokrata ma opuścić urząd 24 sierpnia.

W związku z zarzutami 11 kobiet, z których większość było współpracowniczkami gubernatora, o molestowanie seksualne, legislatura stanowa kierowana przez Demokratów zapowiadała wcześniej wszczęcie procedury impeachmentu przeciw gubernatorowi. Jak powiadomił przewodniczący Zgromadzenia Carl Heastie, prawnicy Komisji Sądownictwa niższej izby stanowego parlamentu stwierdzili jednak, że nie można poddać impeachmentowi ani usunąć ze stanowiska urzędnika, który nie pełni już swojej funkcji. Jednocześnie dodał, że gdyby gubernator nie zrezygnował, dowody zgromadzone przez komisję mogłyby prawdopodobnie doprowadzić do sformułowania artykułów impeachmentu.

"Chciałbym wyrazić się jasno - prace komisji w ciągu ostatnich kilku miesięcy, choć nie są kompletne, ujawniły wiarygodne dowody w odniesieniu do zarzutów, które zostały postawione gubernatorowi" - ocenił cytowany przez radio publiczne NPR przewodniczący komisji Charles Lavine.

Do rezygnacji Cuomo wzywali zarówno przedstawiciele władz federalnych, jak też stanowych i miejskich Nowego Jorku. Wypowiadał się na ten temat. m.in. prezydent Joe Biden, szef większości demokratycznej w Senacie USA Chuck Schumer, a także wielu polityków lokalnych w tym burmistrz Bill de Blasio.

Gubernator nie przyznaje się do winy. Początkowo odmawiał ustąpienia. Pod rosnącą presją ogłosił swoją rezygnację we wtorek uzasadniając, że zważywszy na okoliczności czyni to, by nie zakłócać pracy rządu stanowego.

Zarzuty wobec Cuomo potwierdziło śledztwo prowadzone pod kierunkiem niezależnie wybieranego w Nowym Jorku prokuratora generalnego stanu Letitii James. Niektórzy Demokraci, w tym członek Zgromadzenia Ron Kim, wzywało do impeachmentu gubernatora, aby uniemożliwić mu ponowne ubieganie się o urząd w Nowym Jorku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski