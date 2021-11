USA: Nowy Jork wprowadza zakaz eksponowania swastyki w miejscach publicznych

W stanie Nowy Jork zakazano sprzedaży lub eksponowania symboli nienawiści - jak m.in. swastyka - na obiektach publicznych oraz finansowanych przez podatników. Ustawę wprowadzono, gdy w kilku remizach strażackich Nowego Jorku wywieszono flagi Konfederacji, informują w środę amerykańskie media.

Gubernator stanu Katy Hochul podpisała we wtorek ustawę, która definiuje symbole nienawiści i zalicza do nich m.in. znaki białej supremacji, symbole neonazistowskie czy flagę Konfederacji, zwana flagą Rebelii. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy eksponowanie ich służy "celom edukacyjnym lub historycznym", np. w muzeach.

"Własność publiczna należy do nas wszystkich i to prawo jest kluczowe, by zagwarantować, że nie będzie ona wykorzystywana do promowania nienawiści" - powiedziała senator stanowa i współautorka prawa Anna M. Kaplan. "Wydaje się, że to oczywiste, że własność publiczna nie może być platformą nienawiści, ale - co jest szokujące - nie istniał zapis, który tak mówił. Aż do dzisiaj" - podkreśliła.

Według obowiązującego w stanie Nowy Jork prawa każdy, kto "wytrawia, maluje, rysuje lub w inny sposób umieszcza swastykę bądź inny symbol nienawiści, lub "podpala krzyż w miejscu publicznym" może zostać oskarżony o prześladowanie pierwszego stopnia.

Według nowojorskiego Departamentu Policji (NYPD), prawie 35 proc. przestępstw na tle nienawiści popełnionych w stanie w ciągu ostatniego roku miało podłoże antysemickie. W stosunku do 2020 r. to wzrost o 50 proc.