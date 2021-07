USA: Nowy Jork: wzrost o 395 proc. przestępstw z nienawiści do Azjatów

W Nowym Jorku przestępstwa popełniane z nienawiści do Azjatów wzrosły w porównaniu z minionym rokiem aż o 395 proc. Policja i FBI apelują do społeczeństwa o pomoc w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości.

"Od początku roku do 11 lipca 2021, w porównaniu z tym samym okresem minionego roku, przestępstwa z nienawiści do Azjatów wzrosły o 395 proc. Było ich 104 w porównaniu do 21 popełnionych w roku 2020" - powiadomił w komunikacie przesłanym PAP nowojorski Departament Policji (NYPD).

Nowojorskie media przytaczają takie niedawne przypadki jak zrzucenie ze schodów metra kobiety, która doznała złamania kości twarzy czy podpalenie innej plecaka. Ofiarami ataków często padają policjanci - Azjaci. Jednego z nich napastnik obrzucił obelgami i przekleństwami. "Wracaj do Chin, zanim skończysz na cmentarzu" - wykrzykiwał.

Policja oraz Federalne Biuro Śledcze podkreślają, że potrzebują pomocy wszystkich nowojorczyków, by pociągnąć sprawców do odpowiedzialności.

Obydwie instytucje podjęły wspólną akcję na rzecz zwalczania mowy i aktów nienawiści. Prowadzona jest kampania solidarności z mieszkańcami azjatyckiego pochodzenia. W mediach publikowane są ogłoszenia "Pomożemy wam". Publikowane są też apele o informowanie służb o przypadkach przestępstw z nienawiści.

"Policja i FBI zachęcają nowojorczyków, by niezależnie od swego statusu imigracyjnego, zgłaszali wszelkie incydenty związane z uprzedzeniami lub przestępstwami z nienawiści. Przypadki te będą skrupulatnie badane" - napisano w jednym z takich wezwań. Jego treść ogłoszono w językach: angielskim, koreańskim, tagalskim, kantońskim, mandaryńskim i wietnamskim. Apel jest dostępny m.in. na stronach internetowych policji i FBI.

Komisarz nowojorskiej policji Dermot Shea podkreślił, że detektywi pracują przez całą dobę, by zapobiec atakom na Azjatów. Jak zapewniał wszelkie zgłaszane incydenty są uważnie badane.

"Potrzebujemy pomocy wszystkich nowojorczyków (...). Ta kampania świadomości społecznej jest kolejnym sposobem, w jaki możemy dotrzeć do nowojorczyków i powstrzymać nienawiść" - ocenił Shea.

W podobnym tonie wypowiadał się asystent dyrektora FBI William F. Sweeney Jr. "Zwracajcie uwagę na to, co dzieje się wokół was i róbcie to, co jest właściwe. Może was zdumieć, jak wielki wpływ możecie mieć na utrzymanie bezpieczeństwa naszych społeczności" - przekonywał.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski