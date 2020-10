USA: NPR: nadal niejasności wokół harmonogramu akcji szczepień przeciw koronawirusowi

Wiceprezydent USA Mike Pence obiecał, że przed końcem roku "będziemy mieć dziesiątki milionów dawek szczepionek" przeciw koronawirusowi. Portal radia NPR podkreśla jednak, że "wciąż jest wiele niepewności" co do tego, kiedy Amerykanie będą mogli się zaszczepić.

"Będziemy mieć dziesiątki milionów dawek szczepionek przed końcem roku" - obiecywał Pence w środę na debacie kandydatów na wiceprezydenta. To ważna deklaracja z uwagi na pełnioną przez zastępcę Donalda Trumpa funkcję - stoi on na czele specjalnego zespołu Białego Domu koordynującego odpowiedź państwa na epidemię.

Dzień po debacie portal NPR pisze, że wokół dokładnego harmonogramu dystrybucji szczepionek "wciąż jest wiele niepewności". Zastanawiając się w czwartek, czy spełnienie obietnicy Pence'a jest możliwe, portal ocenia, że zależy to od definicji słowa "mieć".

Już w październiku możliwe jest wyprodukowanie i zmagazynowanie w USA kilku milionów dawek szczepionek. Nie oznacza to jednak, że będą one dopuszczone na rynek. Firmy farmaceutyczne produkują szczepionki jeszcze przed zakończeniem testów klinicznych w nadziei, że ich preparaty otrzymają specjalne zezwolenie od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA).

NPR twierdzi, że firma musi pokonać jeszcze "wiele przeszkód", zanim otrzyma zgodę FDA. Wczesna ocena skuteczności szczepionek koncernów Pfizer i Moderna, które prowadzą najbardziej zaawansowane prace, powinna nastąpić w ciągu najbliższych kilku tygodni - spekuluje.

Amerykańscy urzędnicy zapewniają, że do stycznia możliwa jest produkcja kilkudziesięciu milionów dawek szczepionek. To liczba wystarczająca do zapewnienia odporności znacznej części osób zatrudnionych w najbardziej narażonych na zakażenie zawodach. Zdaniem Moncefa Slaouiego z rządowego programu odpowiedzialnego za szczepionki oznaczać to będzie "początek znacznego ograniczania tej pandemii".

Stany Zjednoczone są najbardziej dotkniętym przez epidemię krajem świata. Jak podaje Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore, śmierć z powodu Covid-19 poniosło już ponad 211 tys. Amerykanów, a testy na Covid-19 dały wynik pozytywny w ponad 7,5 mln przypadków. Główny epidemiolog kraju Anthony Fauci od wiosny apeluje o noszenie maseczek oraz zachowywanie dystansu.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski