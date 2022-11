USA: Nurkowie znaleźli u wybrzeży Florydy wrak promu kosmicznego Challenger

Nurkowie z ekipy dokumentalistów szukających u wybrzeży Florydy wraku samolotu z czasów II wojny światowej znaleźli część promu kosmicznego Challenger, który eksplodował i rozpadł się krótko po starcie w 1986 roku.

Informację o odkryciu sześciometrowego elementu statku kosmicznego podała w czwartek NASA, której komunikat cytuje Reuters.

Odkrycie oznacza, że po raz pierwszy od 25 lat zlokalizowano szczątki Challengera.

Nurkowie skontaktowali się z NASA po zauważeniu dużego, ewidentnie nowoczesnego obiektu w większości pokrytego piaskiem na dnie oceanu, na jego powierzchni były widoczne charakterystyczne płytki wahadłowca - poinformowała NASA.

"To odkrycie daje nam okazję do zatrzymania się raz jeszcze, do podtrzymania dziedzictwa siedmiu pionierów, których straciliśmy, i do refleksji nad tym, jak ta tragedia nas zmieniła" - oświadczył szef NASA Bill Nelson.

NASA próbuje ustalić, czy wydobyć wrak i "jakie dodatkowe działania może podjąć w odniesieniu do artefaktu, aby móc odpowiednio uhonorować dziedzictwo Challengera oraz poległych astronautów i rodziny, które ich kochały".

Nurkowie badali dno morskie u wybrzeży Florydy na początku tego roku jako część projektu dokumentalnego History Channel "Trójkąt Bermudzki: Przeklęte wody" na temat obszaru Oceanu Atlantyckiego, który od dawna jest przedmiotem mitów dotyczących rzekomego nadprzyrodzonego znikania samolotów i statków.

Challenger eksplodował w 73 sekundy po starcie z Kennedy Space Center 28 stycznia 1986 roku. Wszyscy członkowie siedmioosobowej załogi zginęli.

Pozostaje ona jedną z najbardziej tragicznych katastrof w historii amerykańskiego programu kosmicznego.