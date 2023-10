USA: "NYT": Palestyńczycy zbudowali setki tuneli do przemytu żywności, towarów, ludzi i broni

Palestyński Hamas używa setek tuneli do infiltracji Izraela; służą też do przemytu żywności, towarów, ludzi i broni – zauważył w sobotę „New York Times”. Przytoczył izraelską ekspertkę, według której Hamas nieustannie wprowadza innowacje w wojnie podziemnej, wykorzystuje swoją wiedzę i know-how w nowe, nowatorskie sposoby.

Jak dodał izraelskie Siły Obronne Izraela (IDF) ogłosiły, że uderzyły w tunel morski Hamasu przeznaczony do infiltracji Izraela. Był wyjątkowy, wskazywał na innowacyjne rozwiązania zastosowane przez Hamas w ataku na Izrael.

Rozległa sieć tuneli pod Strefą Gazy mieści ukrytą broń, bojowników i centra dowodzenia. Stanowią poważne wyzwanie w przypadku każdej inwazji lądowej sił izraelskich na dużą skalę, ponieważ Hamas spędził lata na ich doskonaleniu.

Izraelskie wojsko poinformowało, że w w nocy z piątku na sobotę izraelskie myśliwce uderzyły w 150 podziemnych celów w północnej Strefie Gazy.

"Tunele są częścią życia w Gazie od lat, ale ich liczba gwałtownie wzrosła po 2007 roku, kiedy Hamas przejął kontrolę nad eksklawą, a Izrael zaostrzył blokadę. W odpowiedzi Palestyńczycy zbudowali setki tuneli do przemytu żywności, towarów, ludzi i broni" - zauważył nowojorski dziennik.

Zwrócił uwagę, że niektóre są wyrafinowane, wyposażone w pomieszczenia medyczne i ukryte komory głęboko pod ziemią. Inne zlokalizowane są nawet do 40 metrów pod ziemią. Ludzie mogą ukrywać się tam miesiącami.

Wejścia do tuneli ukryte są m.in. w domach na granicy z Egiptem. Izrael ma w to ograniczony wgląd po egipskiej stronie. W ostatnich filmach Hamas wykorzystywał nawet tunele do symulowanych ataków na izraelskie czołgi.

Eksperci szacują, że sieć tuneli jest zróżnicowana pod względem stopnia zaawansowania. Niektóre są kopane ręcznie, aby uniknąć wykrycia i zazwyczaj są wąskie, co utrudnia żołnierzom poruszanie się po nich. Morskie reprezentują nowy i niebezpieczny trend w działaniach wojennych pod ziemią.

"Niektórzy analitycy szacują liczbę tuneli na setki. Lider grupy w Gazie, Yahya Sinwar, powiedział w 2021 roku, że w Gazie jest ok. 500 km tuneli" - pisze "NYT".

Według izraelskiej armii każdy tunel kosztuje Hamas przeciętnie ok. około 3 mln dolarów.

Miny-pułapki stanowią w tunelach zagrożenie, co czyni je bardzo niebezpiecznymi dla personelu wojskowego. Do całkowitego demontażu często potrzebne są siły lądowe.

"Hamas nieustannie wprowadza innowacje w wojnie podziemnej, wykorzystuje swoją wiedzę i know-how w nowe, nowatorskie sposoby" - cytuje gazeta, ekspertkę ds. wojny w tunelach na Uniwersytecie Reichmana w Izraelu.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski