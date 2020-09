USA: O 1226 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych epidemii w ciągu doby

1226 osób zakażonych SARS-CoV-2 zmarło w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby - wynika z najnowszego bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Tym samym bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 195 693.

Zgodnie z najnowszymi prognozami University of Washington w Seattle do końca roku liczba Amerykanów, którzy umrą na Covid-19 przekroczy 400 tys. Do 3 listopada - dnia wyborów prezydenckich - sięgnie ok. 257 tys.

Prognozy te nie przewidują, że część mieszkańców USA zostanie do końca roku zaszczepiona na koronawirusa i uzyska odporność. Prezydent Donald Trump mówił we wtorek w Filadelfii, że Stany Zjednoczone są "kilka tygodni od szczepionki, być może trzy lub cztery tygodnie". Obecnie w USA trwają jej zaawansowane testy kliniczne.

W okresie od lutego do lipca - jak wynika z raportu amerykańskiego Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) - w USA zmarło 120 osób poniżej 21 roku życia. Większość z tej liczby miała choroby towarzyszące i była w wieku 18-20 lat.

Jak pisze portal The Hill, statystyki te wskazują, że nastolatki i młode osoby dorosłe częściej umierają z powodu Covid-19 niż młodsze dzieci. Obu tym grupom koronawirus jednocześnie zagraża znacznie mniej niż starszym. Wśród zgonów osób nieletnich zdecydowana większość przypada na mniejszości rasowe. 75 proc. ofiar śmiertelnych epidemii do 21 roku życia to Latynosi, czarnoskórzy oraz Indianie. W tym przedziale wiekowym stanowią oni ok. 41 proc. populacji USA.

Raport CDC zauważa, że mniejszości częściej pracują w zawodach, w których nie mogą pozwolić sobie na pracę z domu. To powoduje większe ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 nie tylko ich samych, ale również pozostałych domowników. CDC uważa także, że wyższy wskaźnik zgonów wśród mniejszości jest prawdopodobnie spowodowany trudnościami w dostępie do opieki zdrowotnej z powodu braku ubezpieczenia lub płatnego urlopu chorobowego.