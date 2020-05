USA: O 1561 wzrosła w ciągu doby liczba zmarłych z powodu koronawirusa (aktualizacja)

1561 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od początku epidemii w USA odnotowano ponad 93 416 zgonów na Covid-19.

To drugi dzień z rzędu - zgodnie ze statystykami Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - gdy w USA zarejestrowano ponad 1,5 tys. zgonów. Ostatnie trzy dobowe bilanse informowały o 1536, 759 i 820 ofiarach śmiertelnych.

Na Stany Zjednoczone przypada ponad jedna czwarta ze wszystkich zgonów na Covid-19 na świecie. Z tej liczby (93 416) blisko jedną trzecią odnotowano w stanie Nowy Jork (28 636).

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do wtorku ponad 12,6 mln testów na koronawirusa. Ok. 1 mln 551 tys. z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych w USA zakażeń zwiększyła się o ok. 23 tys.

Najnowsze dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z wtorku na środę.

Uaktualnione szacunki ekspertów z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle przewidują, że do 4 sierpnia może umrzeć do 143 tys. Amerykanów zakażonych SARS-CoV-2.