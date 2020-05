USA: O 1568 wzrosła liczba zmarłych na Covid-19; łącznie ponad 78,7 tys.

Od początku epidemii w USA zmarło 78 746 osób zakażonych koronawirusem; w ciągu ostatniej doby liczba ta wzrosła o 1568 - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Na ponad 8,7 mln przeprowadzonych do tej pory testów w USA ok. 1 mln 309 tys. dało wynik pozytywny. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 26 tys.

Najnowsze dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z piątku na sobotę.