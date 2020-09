USA: O 869 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych epidemii w ciągu doby

O 869 wzrósł w piątek bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika ze statystyk prowadzonych przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Łączna liczba zgonów na Covid-19 wynosi w USA 198 484.

Stany Zjednoczone są najbardziej dotkniętym epidemią krajem świata. Więcej niż co piąty potwierdzony zgon z powodu Covid-19 na świecie odnotowano w USA.

Zgodnie z prognozami University of Washington w Seattle w niedzielę bilans zgonów w USA przekroczy 200 tys. Do końca roku osiągnie natomiast poziom ok. 400 tys.

Amerykańskie Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) w piątek zrewidowało kontrowersyjne wytyczne, zgodnie z którymi osoby bez objawów Covid-19 niekoniecznie muszą być badane pod kątem koronawirusa.

W zaktualizowanych wytycznych stwierdzono, że "jeśli przebywało się w bliskim kontakcie od osoby z udokumentowaną infekcją SARS-CoV-2 przez co najmniej 15 minut i nie ma się objawów, to test jest potrzebny".